"Реакція на явище, яке вже склалось": офіцер ЗСУ Гай про створення Штурмових військ

Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

"В першу чергу, покаже більш усталена практика. Це ж не просто рішення президента вивести штурмові підрозділи в юридичну площину. Це не забаганка. Це реакція на явище, яке вже склалося", - сказав він.

Офіцер підкреслив, що у нас склалися підрозділи, спеціалізація яких є безпосередньо штурмові і контрштурмові дії.

"Коли вони не займаються оборонним боєм, вони виключно приходять, як швидка допомога на ті ділянки фронту, де відбувся прорив, наприклад. Або склалася вигідна для України ситуація для того, щоб швидко провести відповідні заходи і дати можливість іншим нашим підрозділам закріпитися на звільнених територіях. Або відбити ті території, які були втрачені з тих чи інших причин, наприклад, через те, що противник там досягнув ситуативної переваги", - заявив Гай.

Він наголосив, що це відповідь на те, що нам диктує сучасність і те, що склалося вже як певне явище.

"У нас дійсно з'явилося штурмові підрозділи. Спочатку це були батальйони, полки. Зараз їх вже настільки, що вони потребують своєї командно-організаційно-штабної структури", - підсумував офіцер.