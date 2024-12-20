Реєстри Міноборони України працюють у штатному режимі, - заступниця міністра Черногоренко

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Реєстри Міністерства оборони України працюють в штатному режимі. Цифрові сервіси функціонують без збоїв. Хочу нагадати, що наймасштабніший продукт Міноборони це "Резерв+", який має понад 3,5 млн користувачів. Електронні військово-облікові документи також можна завантажити також в штатному режимі. Лише у звʼязку з відновленням реєстрів з боку Міністерства юстиції, ми тимчасово припинили надання послуг з відстрочки для багатодітних батьків", - розповіла Черногоренко.

Заступниця міністра оборони додала, що сервіси "Резерв+" та "Армія+" залишаються доступними для користувачів.

"Раніше ми призупинили надання відстрочок для студентів та аспірантів. Про це ми повідомляли офіційно. Це було повʼязано з тим, що у колег з Міністерства освіти та науки розпочались процедури з аудиту. Зараз всі сервіси в "Резерв+" та рапорти в "Армії+" залишаються доступними. Єдине, що через велику кількість запитів, очікування документів в "Резерв+" може тривати трішки довше, ніж зазвичай", - додала вона.