Ремонтна бригада ДТЕК утретє за останні 2 тижні потрапила під обстріл РФ на Донеччині
Ремонтна бригада ДТЕК, яка 2 липня виїхала на об'єкт для проведення планових робіт, потрапила під ворожий обстріл у Донецькій області
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка. Про стан енергетиків інформації немає.
"Це вже третій випадок обстрілу нашої бригади за останні два тижні", - підкреслили в ДТЕК.
Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.
- Російські окупанти 20 червня вдарили по бригаді енергетиків, які виконували роботи на ЛЕП, унаслідок чого один із майстрів дістав поранення.
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