Ремонтна бригада ДТЕК утретє за останні 2 тижні потрапила під обстріл РФ на Донеччині

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка. Про стан енергетиків інформації немає.

"Це вже третій випадок обстрілу нашої бригади за останні два тижні", - підкреслили в ДТЕК.

Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.