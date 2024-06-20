Росіяни обстріляли бригаду енергетиків на Донеччині: один з майстрів поранений
Російські окупанти у четвер, 20 червня, вдарили по бригаді енергетиків на Донеччині, які виконували роботи на ЛЕП: один з майстрів зазнав поранення
Про це інформує Міненерго.
Вказано, що бригада енергетиків у Донецькій області потрапила під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі. 33-річний майстер зазнав поранення.
"Його доставлено до лікарні м. Костянтинівка, лікарі надають необхідну допомогу", - додали в Міненерго.
- 20 червня, російські терористи атакували Україну "шахедами" та ракетами: є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у 4 регіонах. Під час обстрілів на двох об’єктах дістали поранень 7 енергетиків.
- Також 20 червня Росія атакує населені пункти Донецької області. Внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і ще 4 зазнали поранень.
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