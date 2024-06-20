Росіяни обстріляли бригаду енергетиків на Донеччині: один з майстрів поранений

Про це інформує Міненерго.

Вказано, що бригада енергетиків у Донецькій області потрапила під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі. 33-річний майстер зазнав поранення.

"Його доставлено до лікарні м. Костянтинівка, лікарі надають необхідну допомогу", - додали в Міненерго.