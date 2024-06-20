Окупанти обстріляли Донеччину: 4 загиблих, 4 поранених

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він розповів, що зранку росіяни скинули на Костянтинівку керовану авіабомбу. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. Також було повністю зруйновано один будинок та ще три пошкоджено.

Вдень касетними боєприпасами окупанти обстріляли Розкішне Іллінівської громади: троє людей загинули і троє поранені. Серед поранених - підліток 2009 року народження.

"Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив Філашкін.