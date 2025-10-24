"Рейдерство під прапором окупаційної влади": в Маріуполі росіяни виселяють людей з власних квартир

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на Telegram-каналі керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка "Андрющенко Time".

Одним з показових випадків є ситуація на проспекті Миру, 133 (за окупаційної влади – проспект Леніна). Ще у 2024 році окупаційні "суди" винесли рішення про визнання "безхазяйними" квартир №2, 19, 20 та 33.

"Хтось не встиг внести право власності до російського реєстру, хтось не зміг повернутися, а хтось не встиг оформити спадщину через штучні черги в окупаційних "нотаріусів"", - пояснили в Telegam-каналі.

Це не поодинокі випадки. Мешканці Маріуполя повідомляють про подібні ситуації по всьому місту.

Наприклад, на вулиці Чорноморській, 10, окупанти здійснюють "інвентаризацію" помешкань, розклеюючи папірці на дверях, навіть якщо власник знаходиться вдома. При цьому, попри вже зібрані раніше документи, вони вимагають повторного надання даних, не надаючи жодних пояснень та відмовляючись видавати будь-які офіційні папери.

"Друге коло фарсу — офіційно відкрито. Це навіть вже рейдерство під прапором окупаційної влади. Це показовий приклад того, як росіяни переписують місто, викидаючи людей із власних осель і легалізуючи крадіжку через "суди". Новий рівень маріупольського абсурду геноциду", - йдеться у повідомленні.