РФ 31 липня 408 разів била по 10 населених пунктах Запорізької області: одна людина поранена
Протягом середи, 31 липня, російська армія завдала 408 ударів по десяти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак росіяни поранили одну людину
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Армія РФ поранила людину в одному з населених пунктів Запорізького району.
Зокрема окупанти:
- здійснили 2 авіаційні удари по Лобковому.
- 225 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку.
- 5 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Малинівку та Роботине.
- 176 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- 12 липня в одному із сіл Запорізької області через ворожий обстріл загорілося поле пшениці, загальною площею майже 4 га. Обійшлося без жертв та постраждалих.
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