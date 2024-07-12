У Запорізькій області через обстріл РФ згоріло майже 4 га поля пшениці

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.

"11 липня о 18:18 ворог здійснив обстріл одного із сіл Пологівського району. Внаслідок чого загорілося поле пшениці. Площа пожежі склала майже 4 га", - йдеться у повідомленні.

Роботу рятувальників ускладнювала спекотна суха погода, яка сприяла швидкому поширенню вогню. Крім того, існувала ймовірність повторного обстрілу, бо це відкрита територія неподалік від зони ведення бойових дій.

У ДСНС додають, що жертв та постраждалих немає.