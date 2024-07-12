У Запорізькій області через обстріл РФ згоріло майже 4 га поля пшениці
В одному із сіл Запорізької області через ворожий обстріл загорілося поле пшениці, загальною площею майже 4 га. Обійшлося без жертв та постраждалих
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.
"11 липня о 18:18 ворог здійснив обстріл одного із сіл Пологівського району. Внаслідок чого загорілося поле пшениці. Площа пожежі склала майже 4 га", - йдеться у повідомленні.
Роботу рятувальників ускладнювала спекотна суха погода, яка сприяла швидкому поширенню вогню. Крім того, існувала ймовірність повторного обстрілу, бо це відкрита територія неподалік від зони ведення бойових дій.
У ДСНС додають, що жертв та постраждалих немає.
- На Донеччині російська армія навмисно знищує українські поля з пшеницею. Лише за добу 2 липня ворог двічі обстріляв пшеничні лани у регіоні.
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