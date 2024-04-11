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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

ЗСУ за добу ліквідували 810 окупантів, 5 танків та 48 артсистем

11 квітня, 2024 четвер
07:36
Війна з Росією втрати росіян

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 55 бойових зіткнень. Українські сили ліквідували 810 російських окупантів

Про це 11 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 450 980 (+810) осіб,
  • танків ‒ 7137 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 679 (+12) од,
  • артилерійських систем – 11 452 (+48) од,
  • РСЗВ – 1040 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 754 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2069 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 298 (+50) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1882 (+6) од.

Зведення Генштабу: РФ активізувалася на Бахмутському напрямку - ЗСУ відбили 23 атаки за добу

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 6 атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.

Армія РФ завдала 8 ракетних та 93 авіаційних удари по території України

Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БПЛА типу Shahed-136/131. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БПЛА було знищено. Інформація щодо ракет уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Іванівка, Олександропіль, Семенівка, Новокалинове, Бердичі, Нетайлове, Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 9 районів зосередження особового складу та ЗРК ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетному комплексу, артилерійській системі та станції РЕБ противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 9 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу противника.

  • У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.
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