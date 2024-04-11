ЗСУ за добу ліквідували 810 окупантів, 5 танків та 48 артсистем

Про це 11 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 450 980 (+810) осіб,

танків ‒ 7137 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 679 (+12) од,

артилерійських систем – 11 452 (+48) од,

РСЗВ – 1040 (+0) од,

засоби ППО ‒ 754 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34),

крилаті ракети ‒ 2069 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 298 (+50) од,

спеціальна техніка ‒ 1882 (+6) од.

Зведення Генштабу: РФ активізувалася на Бахмутському напрямку - ЗСУ відбили 23 атаки за добу

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 6 атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.

Армія РФ завдала 8 ракетних та 93 авіаційних удари по території України

Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БПЛА типу Shahed-136/131. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БПЛА було знищено. Інформація щодо ракет уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Іванівка, Олександропіль, Семенівка, Новокалинове, Бердичі, Нетайлове, Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 9 районів зосередження особового складу та ЗРК ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетному комплексу, артилерійській системі та станції РЕБ противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 9 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу противника.