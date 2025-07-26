РФ активно розбудовує завод з виробництва "шахедів" в Алабузі , - CNN

Про це повідомляє CNN.

На знімках можна розгледіти десятки нових будівель. На думку експертів, серед них – нові гуртожитки і виробничі приміщення.

Що кажуть аналітики?

Колишній інспектор ООН з озброєнь, який очолює американський аналітичний центр "Інститут науки і міжнародної безпеки" (ISIS) Девід Олбрайт, відстежує розширення Алабуги з 2022 року. За його словами, рішення про розбудову Алабуги свідчить про те, що російський уряд налаштований на збільшення обсягів виробництва і довгострокові контракти, що означає, що вони готові "купувати все, що виробляється" на заводі.

Як зростало підприємство?

Завод почав виробляти "шахеди" у 2023 році, і зараз там також випускаються дешевші версії, призначені для використання як приманок (відомі як "Гербера").

З кінця 2024 року до середини липня цього року на супутникових знімках видно щонайменше вісім нових складських споруд, поряд із будівлями, які раніше були ідентифіковані як виробничі потужності "шахедів". Деякі з них все ще перебувають на стадії будівництва.

Аналіз знімків виявив значне розширення житла для робітників на цьому об'єкті. Знімок від 12 липня показує щонайменше 104 однакові прямокутні будівлі, повністю або частково збудовані, з площею, схожою на існуючі споруди, відомі як гуртожитки для працівників. На знімках, зроблених у лютому, таких будівель було лише 15. Роботи над новими будівлями, схоже, активізувалися у березні, з настанням весни і таненням снігу.

Також є ознаки, що будівництво пришвидшилося останніми тижнями. Більше половини житлових споруд, які видно на знімку від 12 липня, ще не були зведені 9 червня.

Компанія "Стройтрест Алабуга", відповідальна за будівництво на цьому об’єкті, у середині липня видалила з свого сайту розділ із планами щодо масштабного житлового комплексу під назвою Europa hostels, проте внутрішній презентаційний документ від 4 липня, схоже, демонструє реалізацію другого етапу будівництва. У CNN встановили геолокацію знімків з дрона, що включені у презентацію, і підтвердили, що вони зроблені в Алабузі.

Команда Олбрайт з американського аналітичного центру ISIS підрахувала, що після завершення будівництва будівлі зможуть вмістити до 40 тис. робітників, що, за його словами, означатиме " суттєве збільшення виробництва безпілотників".

Що відомо про обсяги виробництва на заводі?

Поточні обсяги виробництва на заводі Алабуга залишаються суворо засекреченими. У грудні у CNN повідомляли, що підприємство виготовило понад 5700 "шахедів" між січнем і вереснем 2024 року, що вдвічі більше за загальну кількість дронів, вироблених за весь 2023 рік.