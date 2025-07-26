Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ активно розбудовує завод з виробництва "шахедів" в Алабузі , - CNN

РФ активно розбудовує завод з виробництва "шахедів" в Алабузі , - CNN

Катерина Ганжа
26 липня, 2025 субота
13:09
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Супутникові знімки показують різке прискорення будівництва на заводі Алабуга на півдні Росії, де виробляють безпілотники типу Shahed

Зміст

Про це повідомляє CNN.

На знімках можна розгледіти десятки нових будівель. На думку експертів, серед них – нові гуртожитки і виробничі приміщення.

Що кажуть аналітики? 

Колишній інспектор ООН з озброєнь, який очолює американський аналітичний центр "Інститут науки і міжнародної безпеки" (ISIS) Девід Олбрайт, відстежує розширення Алабуги з 2022 року. За його словами, рішення про розбудову Алабуги свідчить про те, що російський уряд налаштований на збільшення обсягів виробництва і довгострокові контракти, що означає, що вони готові "купувати все, що виробляється" на заводі.

Як зростало підприємство? 

Завод почав виробляти "шахеди" у 2023 році, і зараз там також випускаються дешевші версії, призначені для використання як приманок (відомі як "Гербера").

З кінця 2024 року до середини липня цього року на супутникових знімках видно щонайменше вісім нових складських споруд, поряд із будівлями, які раніше були ідентифіковані як виробничі потужності "шахедів". Деякі з них все ще перебувають на стадії будівництва.

Аналіз знімків виявив значне розширення житла для робітників на цьому об'єкті. Знімок від 12 липня показує щонайменше 104 однакові прямокутні будівлі, повністю або частково збудовані, з площею, схожою на існуючі споруди, відомі як гуртожитки для працівників. На знімках, зроблених у лютому, таких будівель було лише 15. Роботи над новими будівлями, схоже, активізувалися у березні, з настанням весни і таненням снігу.

Також є ознаки, що будівництво пришвидшилося останніми тижнями. Більше половини житлових споруд, які видно на знімку від 12 липня, ще не були зведені 9 червня.

Компанія "Стройтрест Алабуга", відповідальна за будівництво на цьому об’єкті, у середині липня видалила з свого сайту розділ із планами щодо масштабного житлового комплексу під назвою Europa hostels, проте внутрішній презентаційний документ від 4 липня, схоже, демонструє реалізацію другого етапу будівництва. У CNN встановили геолокацію знімків з дрона, що включені у презентацію, і підтвердили, що вони зроблені в Алабузі.

Команда Олбрайт з американського аналітичного центру ISIS підрахувала, що після завершення будівництва будівлі зможуть вмістити до 40 тис. робітників, що, за його словами, означатиме " суттєве збільшення виробництва безпілотників".

Що відомо про обсяги виробництва на заводі? 

Поточні обсяги виробництва на заводі Алабуга залишаються суворо засекреченими. У грудні у CNN повідомляли, що підприємство виготовило понад 5700 "шахедів" між січнем і вереснем 2024 року, що вдвічі більше за загальну кількість дронів, вироблених за весь 2023 рік.

  • Раніше повідомлялося, що російська програма Alabuga Start, яка нібито пропонує профнавчання молодим жінкам з Африки, Азії та Латинської Америки, насправді використовує їх для виробництва дронів на військових заводах Татарстану для війни проти України. 
Теги:
Новини
Росія
безпілотник
Читайте також:
Автор Зіновія Воронович
24 липня, 2025 четвер
"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита
Автор Лана Зеркаль
24 липня, 2025 четвер
Історія з НАБУ – це про українські граблі
Юрій Луценко
Автор Оксана Ліховід
24 липня, 2025 четвер
Офіс президента дізнався, що квартира співвласника "Кварталу 95" Міндіча перебувала під прослуховуванням: Луценко про скандал з НАБУ й САП
Київ
+26.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
26 липня
12:48
Володимир Зеленський
Стримуємо ворога на Сумщині та Донеччині, нарощуємо дрони, готуємо нові санкції: Зеленський підсумував доповіді військового керівництва
12:31
Кір Стармер
Стармер заявив, що Британія визнає Палестину лише в рамках мирної угоди
12:05
OPINION
Для українців розділення влади — майже екзистенційна необхідність
11:52
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі
Тема дронів-перехоплювачів дуже заполітизована і, ймовірно, має фінансових лобістів, - авіаційний експерт Хазан
11:45
Ексклюзив
Москва. Кремль
Відповідь на масштабну ескалацію Кремля буде, - російський опозиціонер Морозов
11:41
Оновлено
Війна з Росією, безпілотник, ППО
Дрони СБУ уразили завод "Сигнал" у російському Ставрополі, який виробляє радіоелектроніку для армії РФ
11:39
Китай пропонує створити глобальну організацію для співпраці у сфері штучного інтелекту
11:21
Максим Казбан
Командир бригади "Лють" Максим Казбан отримав звання Героя України посмертно
10:51
Державне бюро розслідувань ДБР
З початку року ДБР розслідувало понад 4 тис. корупційних проваджень
10:48
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили по скупченню людей у Херсоні, яке організувала влада, - депутатка Погомій
10:45
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко знову використовує мігрантів як інструмент тиску на ЄС, - Служба зовнішньої розвідки
10:28
Оновлено
Наслідки атаки на Дніпро 26 липня
РФ атакувала Україну БПЛА, ракетами та КАБами: у Дніпрі загинули троє людей, у Харкові є постраждалі, на Сумщині і Запоріжжі - руйнування
10:13
OPINION
Знищення антикорупційної системи — це знищення європейського майбутнього
10:07
OPINION
На Банковій не розуміють молоді на площах
10:04
ЗСУ, ППО
Сили ППО за ніч ліквідували 200 з 235 ворожих повітряних цілей
09:45
Ексклюзив
Акція проти законопроєкту, що обмежує НАБУ та САП
Питання не в НАБУ чи САП, це лише стало поштовхом до мітингів, - політолог Кошель
09:07
Ексклюзив
безпілотник
Ходжес: Україна може стати першою країною, яка розробить ефективну стратегію протидії ворожим дронам
08:58
Дональд Трамп
Трамп під час візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу"
08:46
Голова НАБУ Семен Кривонос
Кривонос: Якщо закон про поновлення незалежності НАБУ і САП ухвалять, атаки продовжаться
08:40
прапор, Євросоюз
Законодавці ЄС прагнуть прискорити відмову від російського газу, - Reuters
08:30
Ексклюзив
НАТО
Країни Європи правильно готуються до можливого розширення війни з боку РФ, - опозиційний експерт Морозов
08:26
Загартований дух, рядові Фортуни й вихід з депресії - 5 книг про життя, яке нас чекає
08:12
Оновлено
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбувся 191 бій: найбільшу кількість атак росіян зафіксували на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Закон про НАБУ: повернення до status-quo
07:44
Огляд
наземний роботизований комплекс "Лютік"
Всюдихід без водія, що рятує життя воїнам: що відомо про українського робота "Лютіка"
06:58
втрати окупантів
Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1080 окупантів
06:35
NASA звільнить майже 4 тис. висококваліфікованих працівників
05:37
Чорноморський флот РФ
У РФ скасували проведення головного військово-морського параду у Санкт-Петербурзі, - ЦПД
03:55
Сили Оборони України звільнили Кіндратівку
Українські військові звільнили від окупантів Кіндратівку на Сумщині, - DeepState
03:21
Президент Сирії Башар аль-Асад
Верховний суд Франції скасував ордер на арешт експрезидента Сирії Асада
01:42
кібератаки
Кіберфахівці ГУР атакували сервери окупаційної влади Криму і знищили усі дані, - ЗМІ
00:51
конфлікт між Таїландом і Камбоджею
У частині Таїланду оголосили воєнний стан унаслідок загострення конфлікту з Камбоджею
2025, п'ятниця
25 липня
23:28
Оновлено
Вибух в Ірані
Росія тричі атакувала центральну частину Харкова дронами: пошкоджено багатоквартирний будинок
23:11
Ексклюзив
Роман Безсмертний
РФ веде безпосередню підготовку до бойових дій на Балтиці, - Безсмертний
22:49
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Колосальні зрушення: небо України буде прикрите, - Снєгирьов
22:44
кібератака
В Україні фіксують близько 15 кібератак щодня з початку року, - Держспецзвʼязку
22:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Ядерна зброя Франції та Великої Британії є унікальною, - дипломат Безсмертний
22:12
G7
"Сподіваємось на швидке прийняття законопроєкту: посли G7 привітали рішення Зеленського відновити незалежність НАБУ та САП
22:09
Оновлено
Казино
Держагентство оштрафувало на 4,8 млн грн "Труха Україна" за нелегальну рекламу казино. Telegram-канал відреагував
22:01
грузія
У Грузії почалися багатонаціональні навчання НАТО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV