Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ атакує Україну дронами в ніч на 16 вересня: у Запорізькій області є постраждалий, на Київщині спрацювала ППО
Оновлено

РФ атакує Україну дронами в ніч на 16 вересня: у Запорізькій області є постраждалий, на Київщині спрацювала ППО

Ксенія Золотова
16 вересня, 2025 вiвторок
00:53
Війна з Росією шахед

Ввечері 15 вересня російська армія запустила по території України ударні безпілотники

Зміст

Вибухи на Запоріжжі

Голова  ОВА Іван Федоров повідомив, що ввечері ворог здійснив чергову масовану атаку по Запорізькій області. Близько 23:32 у регіоні пролунали перші вибухи. Майже одразу було оголошено загрозу застосування крилатих ракет, яка залишається актуальною й надалі.

О 23:45 зафіксовані повторні вибухи. Станом на 23:50 відомо про одну поранену людину внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Уже за кілька хвилин, о 23:55, в області знову пролунали вибухи.

"Понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - розповів про наслідки Федоров. В одному з районів міста ворожий удар спричинив загорання. 

О 0:38 знову пролунали вибухи в області.

Київщина

О 0:40 на Київщині зафіксували БПЛА, працює ППО.

Як рухались БПЛА

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

О 22:40 зафіксовано рух БПЛА на Херсонщині курсом у напрямку Миколаївщини.

Через дві хвилини, о 22:42, повідомлено про активність розвідувальних БПЛА на сході та півночі Харківщини — залучені сили для їх збиття.

О 22:46 відбулися пуски керованих авіаційних бомб по Харківській області.

Ближче до 22:52 новий БПЛА прямував із Херсонщини на межу з Миколаївщиною північно-західним курсом.

О 23:08 зафіксована загроза для Кіровоградської області (Кропивницький район) від ударних БПЛА з півдня.

Водночас о 23:13 БПЛА зафіксовано на Харківщині (Ізюмський район), курс — західний.

О 23:17 ворожа тактична авіація здійснила пуски КАБ по Запорізькій області.

Близько 23:25 нова група БПЛА з Херсонщини рухалася у напрямку Миколаївщини.

О 23:27 повідомлено про групу БПЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину та Миколаївщину.

О 23:30 група БПЛА зафіксована на півдні Кіровоградської області, рухалась північно-західним курсом.

У 23:31 — загроза ударних БПЛА для Одеської області з акваторії Чорного моря.

О 23:39 зафіксовано БПЛА на Чернігівщині (Корюківський район), курс — південно-західний.

О 23:41 БПЛА рухався зі сходу Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини.

О 23:43 ще один БПЛА зафіксовано на межі Одеської та Миколаївської областей, курс — північно-західний.

О 23:44 відбулися нові пуски КАБ по Запорізькій області.

О 23:46 група БПЛА зафіксована на сході Донеччини, рухалася у напрямку Харківської області.

О 23:49 попереджено мешканців Краматорська та Слов’янська про загрозу від ворожих БПЛА.

О 23:50 в районі Сум зафіксовано розвідувальний БПЛА, ймовірна робота ППО.

А вже о 0:01 16 вересня повідомлено про загрозу застосування ударних БПЛА з півдня для Черкаської області (Уманський, Голованівський та Звенигородський райони).

О 00:04 повідомлено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА на Дніпропетровщині (Лозівський район).

О 00:10 зафіксовано БПЛА на Харківщині (Берестинський район) — курс західний.

О 00:19 БПЛА пролетіли над Черкащиною повз Звенигородку — курс на Київщину.

О 00:25 надійшло повідомлення про загрозу застосування ударних БПЛА для Київської області (Обухівський та Білоцерківський райони) з південного напрямку.

О 00:27 ворожий БПЛА помічено на півночі Одещини — курс на Вінниччину; того ж часу оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

О 00:34 зафіксовано швидкісну ціль, що прямує на Запоріжжя; повторне підтвердження швидкісної цілі на Запоріжжя надійшло о 00:37.

Працює ППО. Перебувайте в укриттях і дотримуйтесь офіційних повідомлень.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
