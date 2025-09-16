РФ атакує Україну дронами в ніч на 16 вересня: у Запорізькій області є постраждалий, на Київщині спрацювала ППО

Вибухи на Запоріжжі

Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що ввечері ворог здійснив чергову масовану атаку по Запорізькій області. Близько 23:32 у регіоні пролунали перші вибухи. Майже одразу було оголошено загрозу застосування крилатих ракет, яка залишається актуальною й надалі.

О 23:45 зафіксовані повторні вибухи. Станом на 23:50 відомо про одну поранену людину внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Уже за кілька хвилин, о 23:55, в області знову пролунали вибухи.

"Понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - розповів про наслідки Федоров. В одному з районів міста ворожий удар спричинив загорання.

О 0:38 знову пролунали вибухи в області.

Київщина

О 0:40 на Київщині зафіксували БПЛА, працює ППО.

Як рухались БПЛА

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

О 22:40 зафіксовано рух БПЛА на Херсонщині курсом у напрямку Миколаївщини.

Через дві хвилини, о 22:42, повідомлено про активність розвідувальних БПЛА на сході та півночі Харківщини — залучені сили для їх збиття.

О 22:46 відбулися пуски керованих авіаційних бомб по Харківській області.

Ближче до 22:52 новий БПЛА прямував із Херсонщини на межу з Миколаївщиною північно-західним курсом.

О 23:08 зафіксована загроза для Кіровоградської області (Кропивницький район) від ударних БПЛА з півдня.

Водночас о 23:13 БПЛА зафіксовано на Харківщині (Ізюмський район), курс — західний.

О 23:17 ворожа тактична авіація здійснила пуски КАБ по Запорізькій області.

Близько 23:25 нова група БПЛА з Херсонщини рухалася у напрямку Миколаївщини.

О 23:27 повідомлено про групу БПЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину та Миколаївщину.

О 23:30 група БПЛА зафіксована на півдні Кіровоградської області, рухалась північно-західним курсом.

У 23:31 — загроза ударних БПЛА для Одеської області з акваторії Чорного моря.

О 23:39 зафіксовано БПЛА на Чернігівщині (Корюківський район), курс — південно-західний.

О 23:41 БПЛА рухався зі сходу Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини.

О 23:43 ще один БПЛА зафіксовано на межі Одеської та Миколаївської областей, курс — північно-західний.

О 23:44 відбулися нові пуски КАБ по Запорізькій області.

О 23:46 група БПЛА зафіксована на сході Донеччини, рухалася у напрямку Харківської області.

О 23:49 попереджено мешканців Краматорська та Слов’янська про загрозу від ворожих БПЛА.

О 23:50 в районі Сум зафіксовано розвідувальний БПЛА, ймовірна робота ППО.

А вже о 0:01 16 вересня повідомлено про загрозу застосування ударних БПЛА з півдня для Черкаської області (Уманський, Голованівський та Звенигородський райони).

О 00:04 повідомлено про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА на Дніпропетровщині (Лозівський район).

О 00:10 зафіксовано БПЛА на Харківщині (Берестинський район) — курс західний.

О 00:19 БПЛА пролетіли над Черкащиною повз Звенигородку — курс на Київщину.

О 00:25 надійшло повідомлення про загрозу застосування ударних БПЛА для Київської області (Обухівський та Білоцерківський райони) з південного напрямку.

О 00:27 ворожий БПЛА помічено на півночі Одещини — курс на Вінниччину; того ж часу оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

О 00:34 зафіксовано швидкісну ціль, що прямує на Запоріжжя; повторне підтвердження швидкісної цілі на Запоріжжя надійшло о 00:37.

Працює ППО. Перебувайте в укриттях і дотримуйтесь офіційних повідомлень.

