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Оновлено

РФ атакує Україну ракетами та дронами у ніч на 25 вересня: в Одесі та Харкові лунали вибухи

Ксенія Золотова
25 вересня, 2024 середа
01:36
Війна з Росією Балістика, ракета, шахед, дрон, атака

У ніч на 25 вересня російська армія запустила по території України ракети та безпілотники

Зміст

Вибухи в Одесі

О 22:52 ПС зафіксували ракети в напрямку Одеси.

В Одесі пролунав вибух, повідомило "Суспільне". У місті та області оголошена повітряна тривога. Є загроза застосування ракет і дронів, повідомив міський голова Труханов.

Вибухи у Харкові

У Харкові пролунав вибух, повідомляє "Суспільне" о 1:28.

Мер міста Ігор Терехов також зазначив, о у Харкові чути звуки вибухів. Попередньо місто під ракетним ударом. За його словами, вибухи пролунали у близькому передмісті.

Хронологія атаки

Повітряні Сили ЗС України о 22:11 24 вересня помітили БПЛА в східній та південній частинах Сумщини, рухався західним/південно-західним курсом.

Також стало відомо про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Було оголошено загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

О 22:29 ПС заявили про ракету на Дніпро.

Водночас БПЛА на межі Сумської та Полтавської областей, а також з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 22:52 ПС зафіксували ракети в напрямку Одеси.

В Одесі пролунав вибух, повідомило "Суспільне". У місті та області оголошена повітряна тривога. Є загроза застосування ракет і дронів, повідомив міський голова Труханов.

Станом на 23:07 рух безпілотників був наступний: 

  • БПЛА  в східній частині Сумської області, курс західний.
  • БПЛА в Полтавській області, курс західний.
  • БПЛА в Одеській області, курс західний.
  • БПЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.

Натомість Повітряні Сили знову зафіксували ракету на Одещині.

Вже о 0:15 25 вересня безпілотники рухались у наступних напрямках:

  • БПЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.
  • БПЛА в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.
  • БПЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.
  • БПЛА на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.
  • БПЛА на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
  • БПЛА в південній частині Харківської області, курс південний.
  • Декілька БпЛА в Кіровоградській області, курс північний.

У Харкові пролунав вибух, повідомляє "Суспільне" о 1:28.

Новина доповнюватиметься..

Теги:
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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