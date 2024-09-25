РФ атакує Україну ракетами та дронами у ніч на 25 вересня: в Одесі та Харкові лунали вибухи
У ніч на 25 вересня російська армія запустила по території України ракети та безпілотники
Вибухи в Одесі
О 22:52 ПС зафіксували ракети в напрямку Одеси.
В Одесі пролунав вибух, повідомило "Суспільне". У місті та області оголошена повітряна тривога. Є загроза застосування ракет і дронів, повідомив міський голова Труханов.
Вибухи у Харкові
У Харкові пролунав вибух, повідомляє "Суспільне" о 1:28.
Мер міста Ігор Терехов також зазначив, о у Харкові чути звуки вибухів. Попередньо місто під ракетним ударом. За його словами, вибухи пролунали у близькому передмісті.
Хронологія атаки
Повітряні Сили ЗС України о 22:11 24 вересня помітили БПЛА в східній та південній частинах Сумщини, рухався західним/південно-західним курсом.
Також стало відомо про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Було оголошено загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
О 22:29 ПС заявили про ракету на Дніпро.
Водночас БПЛА на межі Сумської та Полтавської областей, а також з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
О 22:52 ПС зафіксували ракети в напрямку Одеси.
В Одесі пролунав вибух, повідомило "Суспільне". У місті та області оголошена повітряна тривога. Є загроза застосування ракет і дронів, повідомив міський голова Труханов.
Станом на 23:07 рух безпілотників був наступний:
- БПЛА в східній частині Сумської області, курс західний.
- БПЛА в Полтавській області, курс західний.
- БПЛА в Одеській області, курс західний.
- БПЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.
Натомість Повітряні Сили знову зафіксували ракету на Одещині.
Вже о 0:15 25 вересня безпілотники рухались у наступних напрямках:
- БПЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.
- БПЛА в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.
- БПЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.
- БПЛА на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.
- БПЛА на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
- БПЛА в південній частині Харківської області, курс південний.
- Декілька БпЛА в Кіровоградській області, курс північний.
У Харкові пролунав вибух, повідомляє "Суспільне" о 1:28.
Новина доповнюватиметься..
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.69
- EUR Купівля 45.84Продаж 46.53
- Актуальне
- Важливе