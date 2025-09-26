РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 26 вересня: рух дронів
Увечері п'ятниці, 26 вересня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Рух дронів станом на 18:18.
- БПЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний;
- БПЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
- БПЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний;
- БПЛА в східній та центральній частині Полтавщини, курс південно-західний;
- БПЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс західний.
О 19:02 ворожі дрони зі сходу рухались в напрямку Чернігова.
Оновлення станом на 19:41:
- БПЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
- БПЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину;
- БПЛА східніше Сум, курс південно-західний;
- БПЛА в північно-західній частині Полтавщини, курс південно-західний;
- БПЛА з Миколаївщини, курсом на Одещину.
Новина доповнюється...
- Удень пʼятниці, 26 вересня, російська армія атакувала енергетичні обʼєкти Чернігівської області. В Чернігові та районі з електрикою та водопостачанням, в місті не вмикатимуть вуличне освітлення. До відбиття повітряного нападу залучали авіацію.
