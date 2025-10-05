РФ атакує Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку

Чернігів

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що у Чернігові ворожий дрон влучив в автозаправочну станцію.

Рух дронів

Інформація щодо руху дронів станом на 11:54:

Б П ЛА на північному заході Київщини — курсом на Житомирщину ;

ЛА на північному заході Київщини курсом на Житомирщину к ілька БпЛА на півночі Чернігівщини — курсом на Ріпки, Городню ;

ілька БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Ріпки, Городню Б П ЛА в центрі Чернігівщини — курсом Гончарівське ;

ЛА в центрі Чернігівщини курсом Гончарівське Б П ЛА в районі Прилук — курсом на південь.

О 12:28 на північ Чернігівщини залетіли дрони з Брянської області РФ.

Через 10 хвилин безпілотники продовжили рух на Чернігів.

О 12:58 БПЛА зафіксували в районі Чернігова. Ще одна група БПЛА з північного сходу області — курсом на Чернігів.

Оновлення станом на 13:44:

Б П ЛА з півночі та сходу — на Чернігів ;

ЛА з півночі та сходу на Чернігів Б П ЛА з північного сходу Чернігівщини — курсом на південь.

О 14:42 дрони знову помітили на Чернігівщині. Вони рухалися з півночі курсом на Ніжин, Бахмач.

Новина доповнюється...