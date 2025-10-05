Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ атакує Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
Оновлено

РФ атакує Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку

Марія Науменко
5 жовтня, 2025 неділя
15:11
Війна з Росією пожежа

Вдень у неділю, 5 жовтня, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними безпілотниками. В Чернігові дрон поцілив в АЗС

Зміст

Чернігів 

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що у Чернігові ворожий дрон влучив в автозаправочну станцію. 

Рух дронів

Інформація щодо руху дронів станом на 11:54:

  • БПЛА на північному заході Київщини курсом на Житомирщину;
  • кілька БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Ріпки, Городню;
  • БПЛА в центрі Чернігівщини курсом Гончарівське;
  • БПЛА в районі Прилук курсом на південь.

О 12:28  на північ Чернігівщини залетіли дрони з Брянської області РФ.

Через 10 хвилин безпілотники продовжили рух на Чернігів.

О 12:58  БПЛА зафіксували в районі Чернігова. Ще одна група БПЛА з північного сходу області — курсом на Чернігів.

Оновлення станом на 13:44:

  • БПЛА з півночі та сходу на Чернігів;
  • БПЛА з північного сходу Чернігівщини курсом на  південь.

О 14:42 дрони знову помітили на Чернігівщині. Вони рухалися з півночі курсом на Ніжин, Бахмач.

Новина доповнюється...

