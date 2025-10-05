РФ атакує Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
Вдень у неділю, 5 жовтня, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними безпілотниками. В Чернігові дрон поцілив в АЗС
Чернігів
Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що у Чернігові ворожий дрон влучив в автозаправочну станцію.
Рух дронів
Інформація щодо руху дронів станом на 11:54:
- БПЛА на північному заході Київщини — курсом на Житомирщину;
- кілька БпЛА на півночі Чернігівщини — курсом на Ріпки, Городню;
- БПЛА в центрі Чернігівщини — курсом Гончарівське;
- БПЛА в районі Прилук — курсом на південь.
О 12:28 на північ Чернігівщини залетіли дрони з Брянської області РФ.
Через 10 хвилин безпілотники продовжили рух на Чернігів.
О 12:58 БПЛА зафіксували в районі Чернігова. Ще одна група БПЛА з північного сходу області — курсом на Чернігів.
Оновлення станом на 13:44:
- БПЛА з півночі та сходу — на Чернігів;
- БПЛА з північного сходу Чернігівщини — курсом на південь.
О 14:42 дрони знову помітили на Чернігівщині. Вони рухалися з півночі курсом на Ніжин, Бахмач.
Новина доповнюється...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе