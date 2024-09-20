РФ атакувала Дніпро: є постраждалий
Ввечері 20 вересня російська армія завдала ракетного удару по місту Дніпро
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
"Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості", - написав він.
Очільник ОВА додав, що частково зруйновано будівлю освітнього центру. Також триває обстеження території.
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