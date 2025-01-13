РФ атакувала дроном цивільну автівку на Сумщині: є загибла та поранений
У понеділок, 13 січня, російська окупаційна армія вдарила безпілотником по цивільній автівці у Сумській області. Через це загинула жінка, її чоловік постраждав
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
Так, близько 16:00 ворог безпілотником атакував транспортний засіб із цивільними, який рухався по території Великописарівської громади Охтирського району.
Унаслідок атаки окупантів поранення отримали пасажири - 65-річний чоловік та його 54-річна дружина. По дорозі в лікарню жінка від отриманих поранень померла.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів", - йдеться у дописі.
- Того ж дня російський безпілотник впав на території об'єкта критичної інфраструктури одної з громад Сумщини, в результаті чого було знеструмлено 185 населених пунктів.
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