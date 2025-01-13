РФ атакувала дроном цивільну автівку на Сумщині: є загибла та поранений

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Так, близько 16:00 ворог безпілотником атакував транспортний засіб із цивільними, який рухався по території Великописарівської громади Охтирського району.

Унаслідок атаки окупантів поранення отримали пасажири - 65-річний чоловік та його 54-річна дружина. По дорозі в лікарню жінка від отриманих поранень померла.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів", - йдеться у дописі.