РФ атакувала Костянтинівку: поранено 5 цивільних, які перебували біля торгового закладу
Російська окупаційна армія 25 липня обстріляла Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого постраждали 5 цивільних
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
"25 липня 2025 року з 11:20 до 12:10 окупанти зі ствольної артилерії завдавали ударів по Костянтинівці. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень п’ятеро чоловіків віком 28, 42, 53, 63 та 73 років, які перебували на вулиці поблизу торгового закладу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом руки та контузію. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Стан чотирьох із них лікарі оцінюють як важкий.
У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.
Відкрито провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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