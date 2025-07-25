РФ атакувала Костянтинівку: поранено 5 цивільних, які перебували біля торгового закладу

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"25 липня 2025 року з 11:20 до 12:10 окупанти зі ствольної артилерії завдавали ударів по Костянтинівці. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень п’ятеро чоловіків віком 28, 42, 53, 63 та 73 років, які перебували на вулиці поблизу торгового закладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом руки та контузію. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Стан чотирьох із них лікарі оцінюють як важкий.

У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.

Відкрито провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).