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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ атакувала Костянтинівку: поранено 5 цивільних, які перебували біля торгового закладу

РФ атакувала Костянтинівку: поранено 5 цивільних, які перебували біля торгового закладу

Юлія Юліна
25 липня, 2025 п'ятниця
17:01
Війна з Росією швидка

Російська окупаційна армія 25 липня обстріляла Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого постраждали 5 цивільних

Зміст

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"25 липня 2025 року з 11:20 до 12:10 окупанти зі ствольної артилерії завдавали ударів по Костянтинівці. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень п’ятеро чоловіків віком 28, 42, 53, 63 та 73 років, які перебували на вулиці поблизу торгового закладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом руки та контузію. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Стан чотирьох із них лікарі оцінюють як важкий.

У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.

Відкрито провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги:
Новини
Донеччина
окупанти
Костянтинівка
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