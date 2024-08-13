РФ атакувала Нікопольщину "градами", важкою артилерією й дронами-камікадзе: загинула людина
Російська окупаційна армія 13 серпня атакувала Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинув цивільний
Про обстріли повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Гатили з РСЗВ "Град", важкої артилерії. Застосовували дрони-камікадзе. Ворожі війська протягом усього дня не полишали у спокої Нікопольщину. Били по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах", - написав він.
За його даними, внаслідок атак ворога дістав поранення 33-річний чоловік.
Також через обстріли пошкоджені транспортне і приватне підприємства.
"На останньому через атаку виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали. Зайнялася й приватна оселя", - поінформував Лисак.
Окрім того, агресор випустив по одній із громад Криворізького району з десяток артснарядів. Спалахнула суха трава. Загоряння вже ліквідували.
Надвечір сили ППО збили над областю російський безпілотник.
Пізніше Лисак повідомив, що поранений унаслідок обстрілів чоловік помер у лікарні.
"У нього було осколкове поранення грудної клітини. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Співчуття рідним", - написав чиновник.
Він уточнив, що цей обстріл, який забрав життя людини, відбувся у Червоногригорівській громаді. Там понівечені понад пів десятка приватних будинків та господарська споруда. Пошкоджені приватне підприємство, автівка, лінія електропередачі.
- 9 серпня в Нікополі внаслідок влучання дрона дістав поранення півторарічний хлопчик.
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