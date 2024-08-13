РФ атакувала Нікопольщину "градами", важкою артилерією й дронами-камікадзе: загинула людина

Про обстріли повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Гатили з РСЗВ "Град", важкої артилерії. Застосовували дрони-камікадзе. Ворожі війська протягом усього дня не полишали у спокої Нікопольщину. Били по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах", - написав він.

За його даними, внаслідок атак ворога дістав поранення 33-річний чоловік.

Також через обстріли пошкоджені транспортне і приватне підприємства.

"На останньому через атаку виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали. Зайнялася й приватна оселя", - поінформував Лисак.

Окрім того, агресор випустив по одній із громад Криворізького району з десяток артснарядів. Спалахнула суха трава. Загоряння вже ліквідували.

Надвечір сили ППО збили над областю російський безпілотник.

Пізніше Лисак повідомив, що поранений унаслідок обстрілів чоловік помер у лікарні.

"У нього було осколкове поранення грудної клітини. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Співчуття рідним", - написав чиновник.

Він уточнив, що цей обстріл, який забрав життя людини, відбувся у Червоногригорівській громаді. Там понівечені понад пів десятка приватних будинків та господарська споруда. Пошкоджені приватне підприємство, автівка, лінія електропередачі.