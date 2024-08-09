У Нікополі внаслідок влучання дрона поранений півторарічний хлопчик
Через влучання дрона-камікадзе в Нікополі на Дніпропетровщині постраждала дитина
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Півторарічного хлопчика шпиталізували у стані середньої тяжкості. Також серед потерпілих – 21-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Внаслідок влучання безпілотника пошкоджено п'ятиповерхівку.
Як додали в Нікопольській РВА, ворог атакував район упродовж дня артилерією і дронами-камікадзе Мирівську та Покровську громади, а також райцентр.
Фото: телеграм-канал Нікопольської РВА
Унаслідок цих атак постраждала 50-річна жінка. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Крім того, пошкоджені промислове й комунальне підприємства, лікарня, спортшкола, 3 багатоквартирні та 4 приватні будинки. А також – газогін і лінія електропередачі.
Фото: телеграм-канал Нікопольської РВА
Із семи дронів-камікадзе, якими Росія атакувала Нікопольщину вдень, Сили оборони України знешкодили три.
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