РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини балістикою: шестеро людей загинули, є поранені

Про це повідомляють віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"П’ятеро загиблих та дев’ятеро постраждалих – наслідки чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані", - зазначив Олексій Кулеба.

За його словами, під час атаки зазнало ушкоджень цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit". Він також додав, що це вже третє іноземне судно, яке атакувала РФ за останні чотири дні.

"Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору – достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин", - наголосив Кулеба.

Як згодом повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ворожої атаки загинули шестеро людей, ще 8 отримали поранення. Їм надають необхідну меддопомогу.

"Підступний ворог намагається зірвати роботу Українського зернового коридору, вбиваючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру. Правоохоронні органи документують черговий злочин росіян", - зазначив він.