РФ атакувала Україну ракетами та БПЛА: сили ППО знищили 4 КАРи і 28 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу. По Одеській області ворог вдарив чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Крім цього, росіяни запустили 32 ударні БПЛА типу Shahed.

У результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БПЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.