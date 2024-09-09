РФ атакувала з дрона лікарню в Херсоні: поранено медсестру

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Російські окупанти сьогодні знову атакували з дрона одну з лікарень у Дніпровському районі міста. Тілесні ушкодження отримала 25-річна медична сестра цього закладу охорони здоров’я", - написав він.

За його даними, у молодої жінки вибухова травма та осколкове поранення ноги.

Медичну допомогу потерпілій надали на місці.