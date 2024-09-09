Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ атакувала з дрона лікарню в Херсоні: поранено медсестру

РФ атакувала з дрона лікарню в Херсоні: поранено медсестру

Юлія Юліна
9 вересня, 2024 понедiлок
16:31
Війна з Росією Херсон

Російська окупаційна армія 9 вересня атакувала з дрона одну з лікарень у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждала медсестра

Зміст

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Російські окупанти сьогодні знову атакували з дрона одну з лікарень у Дніпровському районі міста. Тілесні ушкодження отримала 25-річна медична сестра цього закладу охорони здоров’я", - написав він.

За його даними, у молодої жінки вибухова травма та осколкове поранення ноги.

Медичну допомогу потерпілій надали на місці.

Теги:
Новини
Херсон
Херсонщина
окупанти
безпілотник
Читайте також:
Boeing Starliner
Автор Ксенія Золотова
7 вересня, 2024 субота
Космічний корабель Boeing Starliner повернувся на Землю без астронавтів
томос
Автор Ірена Моляр
6 вересня, 2024 п'ятниця
Існує загроза, що Томос для України може бути відкликаний, - релігієзнавець Ковальов
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник
Автор Світлана Кравченко
9 вересня, 2024 понедiлок
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув у ДТП разом із дружиною
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.87
    Купівля 40.87
    Продаж 41.38
  • EUR
    Купівля 45.23
    Продаж 45.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 вересня
16:48
на фото пожежа у національному природному парку "Святі гори"
Рятувальники загасили масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині: пошкоджено майже пів сотні будинків
16:45
Сергій Лавров
"Ключова проблема мирних ініціатив": Лавров згадав про "права російськомовного населення" України
16:40
ВЛК_військовий квиток
Очільнику Бучанського ТЦК оголосили нову підозру в організації схем для ухилення від мобілізації
16:39
Віктор Орбан
ЗМІ: Орбан готується у вересні "ефектно" представити свою "миротворчу місію" щодо України
16:26
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина вперше за 13 років візьме участь у зустрічі міністрів Ліги арабських держав, - Reuters
16:25
Ексклюзив
ЗСУ
"Вороги втрачають човни цілими складами": ОСУВ "Таврія" про ситуацію на лівому березі Херсонщини
16:15
Роберт Фіцо
Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні, з яким "мовчки мириться" увесь світ
16:14
національний кешбек
За тиждень роботи Національного кешбеку до програми долучились 800 тис. українців, - Свириденко
16:06
OPINION
Дебати Трамп — Гарріс: напередодні
16:05
Оновлено
Обстріл Дергачів 8 вересня: загинула жінка, кількість постраждалих зросла до 13
15:58
Швеція
Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України на близько €400 млн
15:51
Євросоюз
ЄС отримав повідомлення від союзників про поставку Росії балістичних ракет з Ірану
15:51
"Крижаний полон": станцію "Академік Вернадський" на 100 км оточили брили льоду
15:28
POS-термінал
НБУ посилив обмеження на розрахунки українськими картками за кордоном
15:25
російські окупанти
РФ залучає курсантів до війни проти України через брак особового складу на Херсонщині й Запоріжжі, - "Атеш"
15:25
Аналог гранати РГД-5
Аналоги Ф-1 і РГД-5: Україна кодифікувала нові гранати власного виробництва
15:11
НБУ
Нацбанк спростував інформацію про нібито встановлення лімітів за рахунками клієнтів
15:01
Одруження через скайп
У Дії запрацювала послуга "Шлюб онлайн"
14:58
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ не рекомендує перезапускати жоден реактор на ЗАЕС, доки триває війна, - Гроссі
14:40
окупаційний символ Z
У литовській Клайпеді розслідують появи літери "Z" на обʼєктах
14:36
Літак Ан-2 розбився у Росії
У Підмосков'ї розбився російський літак Ан-2: екіпаж загинув
14:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
новини Хмельницького
У Хорватії сталася ДТП за участю автобуса з мігрантами: постраждали 14 людей
14:15
Китай та росія
РФ і Китай проведуть спільні навчання морських і повітряних сил
14:07
наслідки удару України по авіабазі "Маринівка"
Британська розвідка показала супутникові знімки наслідків удару України по авіабазі "Маринівка" у Волгоградській області РФ
14:01
Всеволод Князєв
ВАКС продовжив термін дії процесуальних обов'язків, покладених на ексголову Верховного Суду Князєва
14:00
Китай
У МЗС Китаю заявили, що підтримують "мирні зусилля" Індії, яка відправила представника до РФ для обговорення війни в Україні
14:00
OPINION
Навздогін Паралімпіаді: у Парижі виступала команда на три літери
13:47
НАТО
У НАТО заявили, що не знають, чи навмисно російський безпілотник впав у Латвії
13:44
Дитяче Євробачення – 2024 оголосило фіналістів нацвідбору
13:37
Литва прапор
Литва готує національний план масової евакуації. Його розроблять до початку жовтня
13:30
тайфун
У В'єтнамі вирує тайфун Ягі: 59 людей загинули, сотні поранених
13:19
На Полтавщині затримали підпалювача обʼєктів Укрзалізниці
13:05
Пресреліз
Театр Заньковецької у Львові - фото фасаду
“Еспресо” і Театр імені Марії Заньковецької у Львові започаткували партнерство
13:03
Telegram
Опитування КМІС: 9% респондентів підтримують повну заборону Telegram, а 54% - за певні обмеження й контроль
13:02
F-16 Данія
"Результати розслідування будуть відомі найближчим часом": Сирський прокоментував катастрофу F-16
13:02
електроенергія
​​Рівень споживання зріс, проте вимкнень світла не заплановано: ситуація в енергосистемі 9 вересня
12:38
Дональд Трамп
Трамп випереджає Гарріс на 1% на фінальному етапі передвиборчої гонки у США, - NYT
12:11
осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 10 вересня очікувати дощів і похолодання
12:01
OPINION
У підручнику Україна без Криму. Міністерство освіти і науки, ви сказилися?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV