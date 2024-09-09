РФ атакувала з дрона лікарню в Херсоні: поранено медсестру
Російська окупаційна армія 9 вересня атакувала з дрона одну з лікарень у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждала медсестра
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Російські окупанти сьогодні знову атакували з дрона одну з лікарень у Дніпровському районі міста. Тілесні ушкодження отримала 25-річна медична сестра цього закладу охорони здоров’я", - написав він.
За його даними, у молодої жінки вибухова травма та осколкове поранення ноги.
Медичну допомогу потерпілій надали на місці.
- 8 вересня у Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона в кабіну маршрутки, внаслідок чого було поранено 6 людей.
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