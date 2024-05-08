РФ атакувала залізничну інфраструктуру у Херсоні: є тимчасові обмеження
Вранці 8 травня російська окупаційна армія атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Унаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Унаслідок російських ударів пошкоджені колії та вокзал Херсона.
"Наразі рух поїзда №121/122 Київ - Херсон - Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами", - йдеться у повідомленні.
Наразі всі 99 пасажирів у безпеці. Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком.
- Російський ворог у ніч проти 8 травня атакував територію України ударними БПЛА типу Shahed і ракетами. Більше про атаку читайте тут!
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