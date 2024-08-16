РФ била "Іскандерами" і дронами: скільки повітряних цілей сили ППО збили вночі 16 серпня
У ніч проти 16 серпня російська окупаційна армія запустила по території України балістичні ракети "Іскандер-М" та безпілотники. Українська ППО збила 5 ворожих цілей
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що ворог випустив 3 балістичні ракети "Іскандер-М", 3 ударні БПЛА типу Shahed та 2 безпілотники невстановленого типу із Курської області.
У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БПЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
- У ніч з 15 на 16 серпня російські терористи атакували Україну ударними БПЛА. У Києві працювали сили протиповітряної оборони.
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