РФ другу ніч поспіль запускає сотню БПЛА по Україні: ППО знищила 65 дронів
У ніч проти 28 січня російська окупаційна армія запустила по території України 100 безпілотників різного типу. Українська ППО збила 65 цілей
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, ворог запустив 100 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда.
Станом на 09:30 підтверджено збиття 65 дронів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
Натомість 28 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Один безпілотник все ще перебував у повітрі.
"Внаслідок атаки російських БПЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога", - пишуть військові.
Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.
- Увечері понеділка, 27 січня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. На Харківщині та в Одесі внаслідок атаки є постраждалі, є пошкодження на Київщині, Чернігівщині та Черкащині.
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