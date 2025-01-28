РФ другу ніч поспіль запускає сотню БПЛА по Україні: ППО знищила 65 дронів

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, ворог запустив 100 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 65 дронів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Натомість 28 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Один безпілотник все ще перебував у повітрі.

"Внаслідок атаки російських БПЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога", - пишуть військові.

Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.