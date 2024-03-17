РФ на Донеччині вдарила новою авіабомбою по Селидовому і ракетами по Мирнограду: дві жінки поранені, понад 30 руйнувань

Про це повідомляє Нацполіція.

Для удару по житловому сектору у Селидовому Росія застосувала авіабомбу нового типу.

Близько 21:30 окупанти вдарили по Селидовому плануючою бомбою "УМПБ -Д30СМ", поцілили біля багатоквартирного будинку. Поранень зазнала жінка 1953 року народження, першу допомогу їй надали парамедики поліції. Постраждалу доставлено в лікарню, зазначили в поліції.

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Правоохоронці додали, що пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, заклад освіти, дві адмінбудівлі та лінію електропередач. Було знеструмлено водонасосну станцію, без води залишились понад 12 тис. абонентів.

О 01:30 російські війська атакували Мирноград трьома ракетами. Тип озброєння встановлюється.

Фото: https://t.me/UA_National_Police

У результаті атаки травмовано 86-річну жінку, їй надається медична допомога.

Поліція звітує, що руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків, три адмінбудівлі, два магазини, два торгові павільйони, комунальне підприємство, цивільні автомобілі.