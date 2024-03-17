РФ на Донеччині вдарила новою авіабомбою по Селидовому і ракетами по Мирнограду: дві жінки поранені, понад 30 руйнувань
Ввечері 16 березня окупанти вдарили по Селидовому плануючою бомбою нового типу "УМПБ -Д30СМ". Поцілили біля багатоквартирного будинку, поранень зазнала жінка. Також вночі 17 березня РФ атакувала Мирноград трьома ракетами. Травмовано 86-річну жінку
Про це повідомляє Нацполіція.
Для удару по житловому сектору у Селидовому Росія застосувала авіабомбу нового типу.
Близько 21:30 окупанти вдарили по Селидовому плануючою бомбою "УМПБ -Д30СМ", поцілили біля багатоквартирного будинку. Поранень зазнала жінка 1953 року народження, першу допомогу їй надали парамедики поліції. Постраждалу доставлено в лікарню, зазначили в поліції.
Фото: https://t.me/UA_National_Police
Правоохоронці додали, що пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, заклад освіти, дві адмінбудівлі та лінію електропередач. Було знеструмлено водонасосну станцію, без води залишились понад 12 тис. абонентів.
О 01:30 російські війська атакували Мирноград трьома ракетами. Тип озброєння встановлюється.
Фото: https://t.me/UA_National_Police
У результаті атаки травмовано 86-річну жінку, їй надається медична допомога.
Поліція звітує, що руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків, три адмінбудівлі, два магазини, два торгові павільйони, комунальне підприємство, цивільні автомобілі.
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