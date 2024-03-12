"РФ не хотіла, але була змушена окупувати південь України": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 12 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 12 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.
Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Росія не хотіла Запоріжжя, не хотіла Херсона... вони не хотіли забирати їх в України. Але вони були змушені це зробити, і тепер, коли вони це зробили, ці території є частиною Росії".
Маніпуляція: Американське видання The American Conservative написало: "Відправляти війська воювати в Україну - небезпечний варіант, який може призвести до прямої конфронтації з Росією і немислимої війни. Але це не єдиний шлях. Захід також може звернути зі шляху війни, яка нікому не принесла користі".
Дезінформація: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Я американець. Україна - це не наша війна. І якби ми не втручалися, не було б ніякої війни".
- 11 березня стало відомо, що російські пропагандисти поширюють фейк про те, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав $53 млн компенсації за відмову від політичних амбіцій.
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