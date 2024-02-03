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"РФ не робить висновків": Гуменюк про активність ворожої тактичної авіації на півдні України

3 лютого, 2024 субота
09:53
Війна з Росією Су-34

На півдні України спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Окупанти намагаються вишукувати нові пускові рубежі

Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Активність ворожої тактичної авіації, на жаль, все одно проглядається. Не роблять вони висновків з того, як потужно можуть втрачати свою авіацію на південному напрямку", - сказала речниця.

За словами Гуменюк, російські окупанти намагаються вишукувати нові пускові рубежі, доводити, що вони ще мають потенціал в повітрі.

  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Повітряні сили у понеділок, 15 січня, підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22. 
  • Оперативне командування "Південь" заявило, що за допомогою знищеного російського літака А-50 РФ наводила потужні ракетні удари по Україні, тому його ліквідація може відтермінувати майбутні ракетні атаки.

Теги:
Україна
російська армія
ракетний удар
втрати окупантів
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