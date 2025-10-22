Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни, - Зеленський про атаку росіян вночі та вранці 22 жовтня

РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни, - Зеленський про атаку росіян вночі та вранці 22 жовтня

Дар'я Куркіна
22 жовтня, 2025 середа
09:29
Війна з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив: Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни, що доводить її атака на Україну 22 жовтня

Зміст

Про це він написав у telegram.

"Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули", – сказав Зеленський.

Він наголосив: настав час ухвалити санкційний пакет ЄС. Також Київ розраховує на сильні санкційні кроки США та Великої сімки.

"Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів", – акцентував український президент. 

  • У вівторок ввечері, 21 жовтня, російські окупаційні війська здійснили запуск ударних безпілотників по території України. Унаслідок нічної й ранкової атаки в Запоріжжі дістали поранень 13 людей. У Києві та області загинули 5 людей.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Президент України
Володимир Зеленський
російська армія
безпілотник
Читайте також:
окупанти, оркі, російські солдати
Автор Дар'я Куркіна
20 жовтня, 2025 понедiлок
"Схоже на прощупування оборони": DeepState заявив, що росіяни штурмували відтинок на Запоріжжі
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
Київ
+6.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 жовтня
10:38
Білий дім
У США затримали чоловіка, який автівкою вʼїхав у ворота Білого дому
10:27
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 жовтня: у приватників долар коштує 42 грн
10:17
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
РФ атакувала енергетику в кількох регіонах, є знеструмлення: ситуація в енергосистемі 22 жовтня
10:04
OPINION
Війна привчає жити моментом
09:59
Оновлено
Атака на Київ 22 жовтня 2025 року
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві та області загинули 5 людей, серед них немовля і 12-річна дитина
09:45
Оновлено
Роберт Фіцо
"Кидають вила в можливу угоду": Фіцо каже, що саміту Трампа й Путіна в Будапешті "намагаються завадити"
09:42
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Аналітик Їжак пояснив, чому РФ ставить нездійсненні умови для завершення війни
09:19
Володимир Зеленський
Зеленський відправився з візитом у Швецію
09:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп заявив, що не хоче даремної зустрічі з Путіним, а ракети Storm Shadow вразили російський хімзавод. Акценти світових ЗМІ 22 жовтня
09:11
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тис. новобранців, то за тиждень Путін оголосить про капітуляцію, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
08:38
Оновлено
електрика - розетки
У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ
08:01
Укуси комарів
В Ісландії вперше виявили комарів через глобальне потепління
08:00
OPINION
Навіщо Лавров розповідає очільнику Ефіопії про "зміну нацистського режиму в Україні"
07:40
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ втратила 2 танки, 12 артсистем та 1050 військових за добу війни в Україні
06:04
КНДР, Північна Корея
КНДР випустила декілька балістичних ракет у напрямку Східного моря
00:45
Дональд Трамп
"Я не хочу марної зустрічі": Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо саміту з Путіним
00:07
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
"Барселона" розтрощила "Олімпіакос" Яремчука у Лізі чемпіонів. Результати й розклад матчів 3-го туру
2025, вiвторок
21 жовтня
23:39
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті зафіксували 151 бій, третина - на Покровському напрямку
23:19
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Наступний пленум КПК лише підтвердить формування культу особистості Сі Цзіньпіня, - дипломат Безсмертний
23:19
Вибух в Ірані
Сили оборони уразили Брянський хімзавод, - Генштаб
23:05
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Для Трампа і для Путіна Євросоюз - це проблема, - дипломат Безсмертний
22:53
художній музей Лувр
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
22:29
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Британська розвідка: Росія суттєво збільшила кількість дронових атак по Україні
21:47
Фільми про Білий дім
Трамп розпочав реконструкцію Білого дому: з’явиться нова зала урочистостей
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп точно не буде ні нашим партнером, ні союзником, - політичний аналітик Горбач
21:36
Оновлено
Росія вдарила дронами по Новгород-Сіверському та Сумах: є загиблі й поранені
21:35
Огляд
Пограбування варте Арсена Люпена: як з Лувру вкрали скарби Наполеона, а колись так само зникла "Мона Ліза"
21:24
Ексклюзив
Олег Саакян
Путін робить все, щоб не зустрічатися з Трампом в Будапешті, - політолог Саакян
21:16
Дональд Трамп
"Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп
21:05
Огляд
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
"Залізна леді" Японії Санае Такаїчі: хто така перша прем’єр-міністерка Японії
20:41
Контракт 18-24 у Резерв+
Службу за контрактом "18-24" розширили на всі підрозділи Сил оборони
20:37
Ексклюзив
Військовий, який повертається з фронту, має зробити основні чекапи свого здоров'я, - лікар-кардіолог
20:29
Володимир Зеленський
Зеленський: що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну
20:25
Кароль Навроцький
Навроцький: польські війська не братимуть участь у війні в Україні
20:09
Європа Україна росія
Україна та Європа розробляють 12-пунктову угоду щодо завершення війни, - Bloomberg
20:03
OPINION
Стежка вузька, а капканів дедалі більшає
19:46
РЖД
У Росії підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург, зупинено військову логістику, - ЗМІ
19:33
супутниковий знімок
Чехія подарує Україні супутник для спостереження за Землею
19:20
вибух, ракетна атака
СБУ знищила 2 літаки, які перехоплювали українські дрони
19:09
Дональд Трамп
Трамп пригрозив ХАМАС "швидким і жорстким кінцем" у разі порушення перемир'я
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV