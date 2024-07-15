РФ обстріляла села на Херсонщині: є поранені. На ворожій міні підірвався аграрій

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

За даними адміністрації, обстріли почалися зранку. О 08:16 там повідомили, що у селі Садове росіяни поцілили у житловий будинок, там постраждала 70-річна жінка. У неї вибухова травма та поранення ноги.

Згодом за медичною допомогою звернувся 43-річний чоловік, котрий дістав вибухову травму.

Крім того, росіяни вдарили з безпілотника по цивільній автівці у селі Кізомис - важкі травми отримав 71-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму та поранення голови. Чоловіка шпиталізували, медики борються за його життя.

Вдень 15 липня російська армія вкрила вогнем Велетенське Білозерської громади. На подвірʼї будинку під обстріл потрапила 74-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

"Бригада швидкої доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості. Їй надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також у Херсонській ОВА повідомили, що до лікарні звернувся 44-річний житель Херсона, який постраждав внаслідок ворожого удару по місту кілька днів тому.

Аграрій підірвався на міні

Також вдень у полі поблизу села Архангельське на вибухівці підірвався 27-річний чоловік, який обробляв поле. Він наїхав на протипіхотну міну, залишену окупантами.

Внаслідок детонації аграрій отримав вибухову травму, струс головного мозку, забій коліна, лопатки та голови.