РФ обстріляла Селидове на Донеччині: поранено трьох людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Три людини отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу міста Селидове Покровського району. Співробітники поліції евакуювали постраждалих до села Петрівка Покровського району та передали їх у надійні руки рятувальників", - ідеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що надзвичайники транспортували поранених до селища Шевченко, де їх уже очікували медики.

При цьому тип озброєння, яким окупанти атакували Селидове, не уточнюється.