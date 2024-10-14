РФ обстріляла Селидове на Донеччині: поранено трьох людей
Російська окупаційна армія 14 жовтня обстріляла Селидове Донецької області, внаслідок чого дістали поранення троє цивільних
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"Три людини отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу міста Селидове Покровського району. Співробітники поліції евакуювали постраждалих до села Петрівка Покровського району та передали їх у надійні руки рятувальників", - ідеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що надзвичайники транспортували поранених до селища Шевченко, де їх уже очікували медики.
При цьому тип озброєння, яким окупанти атакували Селидове, не уточнюється.
- Координаційний штаб із питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні 5 серпня ухвалив рішення про вивезення родин із дітьми з Селидового.
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