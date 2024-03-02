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Війна з Росією: хроніка
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РФ обстріляла з артилерії село Приморське біля Запоріжжя: одна людина загинула

2 березня, 2024 субота
16:06
Війна з Росією

2 березня російська армія вдарила по селу Приморське Запорізької області, внаслідок чого загинула одна людина та пошкоджені житлові будинки

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула і пошкоджені житлові будинки – наслідки сьогоднішнього артилерійського обстрілу с. Приморське, Степногірської ОТГ, Василівського району", - написав він.

За його словами, обстріл території військовими РФ відбувався з 10:00 до 12:00. Загальна кількість пошкоджених об’єктів наразі уточнюється.

Федоров наголосив, що Україна продовжує евакуацію з прифронтових громад області до Запоріжжя.

  • 2 березня російські окупанти вдарили по Станіславу на Херсонщині, внаслідок чого загинув чоловік.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Запорізька область
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