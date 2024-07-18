РФ обстрілює Херсон та область: є загиблий та поранені, пошкоджено авто гуманітарної місії

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, житлові квартали Херсона вкотре потрапили під ворожий вогонь. Внаслідок атаки поранень зазнали троє людей, які перебували на вулиці.

16-річну дівчину доставили до лікарні у тяжкому стані. У неї діагностували вибухову травму, забій головного мозку та поранення голови. 71-річна жінка внаслідок російської атаки зазнала поранення обличчя, шиї та перелом щелепи. Контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та нижніх кінцівок дістала 50-річна херсонка. Постраждалим надають допомогу медики.

"У багатоповерхівці, яку атакували окупанти, потрощено вікна та зрешечено уламками стіни. Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі й газопровід", - додав Прокудін.

Раніше окупанти також обстріляли один з населених пунктів Херсонського району.

Близько 13:00 внаслідок вибуху снаряда загинув 74-річний місцевий житель. Також через атаку загорівся приватний будинок.

"Також окупанти скинувши вибухівку з дрона, пошкодили автомобіль гуманітарної місії", - вказали в прокуратурі.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).