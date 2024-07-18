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Війна з Росією: хроніка
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РФ обстрілює Херсон та область: є загиблий та поранені, пошкоджено авто гуманітарної місії

18 липня, 2024 четвер
16:50
Війна з Росією обстріл Херсона

Російська окупаційна армія у четвер, 18 липня, обстрілює Херсон та область: внаслідок атак РФ загинув чоловік, ще три людини поранено. Також було пошкоджено авто гуманітарної місії

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

За його словами, житлові квартали Херсона вкотре потрапили під ворожий вогонь. Внаслідок атаки поранень зазнали троє людей, які перебували на вулиці. 

16-річну дівчину доставили до лікарні у тяжкому стані. У неї діагностували вибухову травму, забій головного мозку та поранення голови. 71-річна жінка внаслідок російської атаки зазнала поранення обличчя, шиї та перелом щелепи. Контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та нижніх кінцівок дістала 50-річна херсонка. Постраждалим надають допомогу медики. 

"У багатоповерхівці, яку атакували окупанти, потрощено вікна та зрешечено уламками стіни. Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі й газопровід", - додав Прокудін. 

Раніше окупанти також обстріляли один з населених пунктів Херсонського району. 

Близько 13:00 внаслідок вибуху снаряда загинув 74-річний місцевий житель. Також через атаку загорівся приватний будинок. 

"Також окупанти скинувши вибухівку з дрона,  пошкодили автомобіль гуманітарної місії", - вказали в прокуратурі. 

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Вночі 18 липня російська окупаційна армія вдарила керованою авіаційною бомбою по Куп'янському району на Харківщині. Унаслідок цього є загибла й постраждалі. 

Теги:
Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
воєнні злочини Росії
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