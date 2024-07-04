РФ передає цехи заводів на ТОТ своїм підприємствам ВПК, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни використовують промислову базу захоплених підприємств ТОТ для власних потреб", - інформує ЦНС.

Зазначається, що на низці об’єктів спостерігається налагодження ремонтних баз військової техніки окупантів та робітників із РФ.

"Також є випадки виробництва другорядних та низькотехнологічних комплектуючих. При цьому робота відбувається з залученням місцевих", - додають у повідомленні.