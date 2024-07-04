РФ передає цехи заводів на ТОТ своїм підприємствам ВПК, - Спротив
Росіяни передають цехи захоплених заводів на тимчасово окупованих українських територіях підприємствам РФ військово-промислового комплексу
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни використовують промислову базу захоплених підприємств ТОТ для власних потреб", - інформує ЦНС.
Зазначається, що на низці об’єктів спостерігається налагодження ремонтних баз військової техніки окупантів та робітників із РФ.
"Також є випадки виробництва другорядних та низькотехнологічних комплектуючих. При цьому робота відбувається з залученням місцевих", - додають у повідомленні.
- 6 травня повідомлялось, що в тимчасово захопленій Авдіївці росіяни розграбовують зруйнований коксохімічний завод й вивозять металолом до порту Маріуполя.
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