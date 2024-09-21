РФ перекидає десантників зі Запоріжжя на Курщину

Про це повідомляє Evocation.info.

За інформацією джерела, росіяни перекидають у Курську область терористів з 237 та 247 десантно-штурмових полків, які воюють на Запорізькому напрямку.

"Цими підрозділами рашисти збираються посилити 56 десантний полк у селі Коренево, де зараз тривають активні бої. Заступник командира 7 десантної дивізії (у складі якого знаходиться 247 дшп) особисто перевіряв полк перед маршем", - йдеться у повідомленні.