РФ перекидає десантників зі Запоріжжя на Курщину
Рашисти перекидають на Курщину десантників зі тимчасово окупованої частини Запорізької області
Про це повідомляє Evocation.info.
За інформацією джерела, росіяни перекидають у Курську область терористів з 237 та 247 десантно-штурмових полків, які воюють на Запорізькому напрямку.
"Цими підрозділами рашисти збираються посилити 56 десантний полк у селі Коренево, де зараз тривають активні бої. Заступник командира 7 десантної дивізії (у складі якого знаходиться 247 дшп) особисто перевіряв полк перед маршем", - йдеться у повідомленні.
- 20 вересня повідомлялось, що російські морпіхи ремонтують техніку у Криму та перекидають її на Курщину.
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