РФ перекидає до Роботиного на Запоріжжі штурмові групи, - Сили оборони
Російська армія перекидає на напрямок Роботиного Запорізької області свої групи: там вона може незабаром розпочати штурмові дії
Про це заявив речник речник Сил оборони Півдня Влад Волошин, передає Укрінформ.
"Наразі тут ведеться контрбатарейна боротьба, поки масованих штурмових дій противника немає. Але ми прогнозуємо, що вони, ймовірно, можуть розпочатися найближчим часом, бо противник вже перекидає на передові позиції свої штурмові групи, проводить заняття з особовим складом, проводить рекогносцирування, а також проводить так звані розвідувально-пошукові дії", - сказав він.
Водночас Волошин зауважив: на напрямку півдня України наразі не фіксували підготовки наступальних великих угруповань ворога.
"Але противник готується вести штурмові дії невеликими групами піхоти. Щодо важкої броньованої техніки, вона у противника є, але наразі не фіксується її якесь перекидання у цьому напрямку", - підкреслив речник.
За його словами, армія РФ мала успіх біля Вугледара та намагається перегрупувати свої сили і засоби, аби підготуватися до штурмових дій і продовжувати їх на так званому Роботинському виступі.
Водночас на Херсонському й Придніпровському напрямках активних бойових дій не фіксувалось близько десяти днів, однак окупанти протягом двох днів провели там 6-7 штурмів та продовжують такі дії.
- 26 вересня повідомлялось, що за інформацією української розвідки, російська армія збирає особовий склад штурмових груп на Запорізькому напрямку.
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