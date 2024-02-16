РФ поширює черговий фейк, що США нібито виявили факт перепродажу військової допомоги

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"В Україні розкрадають і перепродають на чорному ринку зброю, яку США передають для відбиття російської агресії", - такі слогани поширюють пропагандисти із посиланням на міноборони США.

Насправді у січневому цьогорічному звіті генерального інспектора міноборони США немає жодного слова, що Пентагон звинувачує Україну в розкраданні та перепродажі зброї. У документі йдеться, що після повномасштабного вторгнення, Пентагону не вдавалося належним чином відстежувати все американське обладнання. Серед причин - обмежена американська присутність в країні у зв'язку з евакуацією посольства США в Києві.