РФ поширює черговий фейк, що США нібито виявили факт перепродажу військової допомоги
Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про те, що США буцімто виявили факт перепродажу Україною військової допомоги в треті країни
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"В Україні розкрадають і перепродають на чорному ринку зброю, яку США передають для відбиття російської агресії", - такі слогани поширюють пропагандисти із посиланням на міноборони США.
Насправді у січневому цьогорічному звіті генерального інспектора міноборони США немає жодного слова, що Пентагон звинувачує Україну в розкраданні та перепродажі зброї. У документі йдеться, що після повномасштабного вторгнення, Пентагону не вдавалося належним чином відстежувати все американське обладнання. Серед причин - обмежена американська присутність в країні у зв'язку з евакуацією посольства США в Києві.
- Росія намагається переконати світ, що президент Володимир Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Так РФ хоче перекласти відповідальність за війну на Штати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.71 Купівля 37.71Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.63Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе