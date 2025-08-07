Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ поширює фейк, нібито у Раді зареєстрували законопроєкт, який прирівнює допомогу "ухилянтам" до держзради, - ЦПД

РФ поширює фейк, нібито у Раді зареєстрували законопроєкт, який прирівнює допомогу "ухилянтам" до держзради, - ЦПД

Марія Музиченко
7 серпня, 2025 четвер
18:44
Війна з Росією

Російські пропагандисти поширюють фейк нібито у Верховній Раді розробляють законопроєкт, який прирівнює допомогу військовозобовʼязаним, які ухиляються від мобілізації до держзради

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Ворожі TG-канали поширюють відео від імені американської медіаорганізації Politico про те, що нібито в Україні хочуть засуджувати до увʼязнення за допомогу людям, які начебто ховаються від мобілізації, а відповідний законопроєкт вже розробляється Верховною Радою", - йдеться у повідомленні.

За словами ЦПД, пропагандисти змонтували фейковий ролик, видавши його за матеріал Politico, аби надати своїй дезінформації правдоподібності. Жодних подібних заяв на офіційних ресурсах цього медіа немає.

"Мета цієї брехні - дискредитувати Україну серед міжнародної аудиторії", - наголосив центр.

  • 6 серпня ЦПД повідомив, що проросійські медіа поширюють фейкове звернення від імені українських військовополонених. У ньому стверджується, що деяких полонених нібито виключили зі списків на обмін і Україна не бажає їх повертати.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Верховна Рада
мобілізація
фейк
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Оксана Ліховід
5 серпня, 2025 вiвторок
Магда припустив, чого слід очікувати від візиту Віткоффа до Москви та Келлога до Києва
Автор Дар'я Тарасова
5 серпня, 2025 вiвторок
Виконавець ролі Боби Фетта Моррісон закликав фанатів "Зоряних війн" надіслати листи Lucasfilm, щоб його повернули у фільм
скотиняка, hyilo
Автор Юлія Юліна
6 серпня, 2025 середа
Кислиця натякнув, що зі спецпосланцем Трампа Віткоффом зустрічався двійник Путіна
Київ
+22.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.73
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
7 серпня
19:28
Руслан Ротань
"Полісся" — "Пакш": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
19:24
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перемир'я в повітрі - досить ефемерне явище, - Згурець
19:20
Оновлено
Володимир Зеленський та глава МЗС Румунії Оана Цою
Глава МЗС Румунії Цою вперше прибула до Києва та зустрілася із Зеленським
18:48
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу
18:44
Індійські державні НПЗ призупинили закупівлю російської нафти через тарифи Трампа, - Bloomberg
18:33
Фінн Вулфгард
Зірка "Дивних див" Фінн Вулфгард розповів, що щомісяця робить пожертви Україні через United24
18:20
Трамп проведе перемовини з Путіним лише за умови, якщо той погодиться зустрітися з Зеленським, - New York Post
18:07
Говард Лутнік
США очікують $50 млрд доходів щомісяця від запроваджених мит
18:07
Золотий м'яч
Оголошено імена 30 претендентів на "Золотий м'яч - 2025"
18:06
Ексклюзив
Олег Синютка
Нардеп Синютка прокоментував, чи здатен Трамп змусити Путіна припинити війну в Україні
18:03
OPINION
Чим може закінчитися "дружній ультиматум" Америки?
17:51
СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх агентів РФ, які вчинили теракт у Житомирі
17:46
БпАК Chief-1
У липні Міноборони допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів
17:41
трамп путін
Визнання ТОТ російськими на 49 або 99 років та скасування санкцій: польське ЗМІ оприлюднило пропозиції Трампа Путіну для перемир'я в Україні. В ОП відреагували
17:31
Виконавець ролі Супермена Дін Кейн підтримав програму депортації Трампа і став агентом міграційної служби США
17:14
Сергій Кобилаш
Брали участь у здійсненні удару по київській телевежі: російським генералу і полковнику заочно оголосили підозру
17:14
Оновлено
підземне сховище газу
РФ ударила по обʼєкту ГТС на Одещині, який забезпечував постачання американського й азербайджанського газу до України. У ЄС відреагували
17:08
"Маріупольську фігурку бика", зниклу під час вторгнення РФ, внесли до "Десятки найбільш розшукуваних старожитностей" світу
16:50
Військова омбудсманка заявила, що мобілізаційне законодавство в Україні не працює і потребує змін
16:50
путін
В Індії анонсували візит Путіна до країни наприкінці 2025 року
16:47
Ексклюзив
"Орешник" путін
"Орешник" - коштовна і неточна ракета, від неї для РФ більше шкоди, ніж користі, - експерт Їжак
16:34
"Шахтар"
"Панатінаїкос" - "Шахтар": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
16:31
На фото: кадр з фільму "Термінатор"
Джеймс Кемерон заявив, що людству загрожує апокаліпсис у стилі "Термінатора", якщо ШІ використовуватимуть як зброю
16:20
Тайвань приймає першу за 20 років українську парламентську делегацію, що свідчить про зміцнення демократичного альянсу
16:20
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 69 боїв, ЗСУ на Покровському напрямку відбили 22 російські атаки
16:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Війну легко почати, але надзвичайно важко завершити
15:49
Оновлено
путін трамп
Путін назвав ОАЕ одним з ймовірних місць для переговорів з Трампом та припустив можливість зустрічі із Зеленським
15:48
Рідкісне перше видання "Гобіта", випадково знайдене під час прибирання будинку, продали за $57,7 тис.
15:30
Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню
15:21
криптовалюта
"Червона лінія": у НБУ виключили використання криптовалюти як платіжного засобу
14:45
Оновлено
Олексій Чернишов
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, призначений Чернишову
14:29
на фото президент України Володимир Зеленський
"Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв": Зеленський провів нараду
14:18
Гроші спрямують на збір на ППО: київська книгарня приймає російські книжки на макулатуру
14:16
ГУР уразило в окупованому Криму базу ППО, десантний катер і кілька РЛС росіян
14:00
OPINION
Путін намагається втопити Трампа в агресивній ініціативності
13:51
Володимир Зеленський
"Два двосторонні, один тристоронній": Зеленський заявив, що Україна обговорює формати перемовин з РФ на рівні лідерів
13:51
У новому епізоді "Південного парку" показали Трампа, його стосунки з Сатаною та Джей Ді Венса підлабузника
13:32
Оновлено
Поліція затримала чоловіка, який улаштував стрілянину в закладі харчування в Черкасах
13:25
Леонід Пасічник
СБУ оголосила ще одну підозру ватажкові "ЛНР" Пасічнику
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV