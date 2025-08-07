РФ поширює фейк, нібито у Раді зареєстрували законопроєкт, який прирівнює допомогу "ухилянтам" до держзради, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Ворожі TG-канали поширюють відео від імені американської медіаорганізації Politico про те, що нібито в Україні хочуть засуджувати до увʼязнення за допомогу людям, які начебто ховаються від мобілізації, а відповідний законопроєкт вже розробляється Верховною Радою", - йдеться у повідомленні.

За словами ЦПД, пропагандисти змонтували фейковий ролик, видавши його за матеріал Politico, аби надати своїй дезінформації правдоподібності. Жодних подібних заяв на офіційних ресурсах цього медіа немає.

"Мета цієї брехні - дискредитувати Україну серед міжнародної аудиторії", - наголосив центр.