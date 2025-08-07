РФ поширює фейк, нібито у Раді зареєстрували законопроєкт, який прирівнює допомогу "ухилянтам" до держзради, - ЦПД
Російські пропагандисти поширюють фейк нібито у Верховній Раді розробляють законопроєкт, який прирівнює допомогу військовозобовʼязаним, які ухиляються від мобілізації до держзради
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Ворожі TG-канали поширюють відео від імені американської медіаорганізації Politico про те, що нібито в Україні хочуть засуджувати до увʼязнення за допомогу людям, які начебто ховаються від мобілізації, а відповідний законопроєкт вже розробляється Верховною Радою", - йдеться у повідомленні.
За словами ЦПД, пропагандисти змонтували фейковий ролик, видавши його за матеріал Politico, аби надати своїй дезінформації правдоподібності. Жодних подібних заяв на офіційних ресурсах цього медіа немає.
"Мета цієї брехні - дискредитувати Україну серед міжнародної аудиторії", - наголосив центр.
- 6 серпня ЦПД повідомив, що проросійські медіа поширюють фейкове звернення від імені українських військовополонених. У ньому стверджується, що деяких полонених нібито виключили зі списків на обмін і Україна не бажає їх повертати.
