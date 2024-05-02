РФ поширює фейк, нібито в депо Нової пошти в Одесі був склад з боєприпасами виробництва країн НАТО
Російські пропагандисти поширюють фейк, що нібито в атакованих РФ сортувальному депо та відділенні Нової пошти був склад з боєприпасами виробництва країн НАТО
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Там розповіли, що російські пропагандисти активно почали просувати тезу, що нібито в депо та відділенні Нової пошти в Одесі був склад із боєприпасами виробництва країн НАТО, після того, як РФ завдала по них ракетного удару.
"Насправді це чергова спроба ru-пропагандистів виправдати удар по цивільній інфраструктурі міста, в результаті якого постраждали 14 людей. Єдине, що знаходилося в депо "Нової пошти" – це посилки українців, в яких, ймовірно, російські терористи побачили загрозу", - наголосили в ЦПД.
- Російська армія обстріляла Одесу в ніч на 2 травня. Спалахнула пожежа у депо Нової пошти. Відомо про 14 постраждалих. У Новій пошті оцінили вартість знищених відправлень.
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