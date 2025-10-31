РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Команди МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з цих станцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередачі.

Повідомляється, що через обстріл команда МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС була змушена переховуватися в укритті свого готелю протягом кількох годин. Команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС заявила, що на прохання оператора енергомережі станція знизила потужність двох із чотирьох своїх енергоблоків.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними й постійними. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості в районах поблизу ядерних об’єктів і до поваги до семи основоположних принципів ядерної безпеки та захисту", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.