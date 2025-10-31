Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ

РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ

Катерина Ганжа
31 жовтня, 2025 п'ятниця
10:00
Війна з Росією Південноукраїнська АЕС

Військові дії Росії призвели до пошкодження підстанцій, які мають критичне значення для ядерної безпеки та захищеності в Україні

Зміст

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Команди МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з цих станцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередачі.

Повідомляється, що через обстріл команда МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС була змушена переховуватися в укритті свого готелю протягом кількох годин. Команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС заявила, що на прохання оператора енергомережі станція знизила потужність двох із чотирьох своїх енергоблоків.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними й постійними. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості в районах поблизу ядерних об’єктів і до поваги до семи основоположних принципів ядерної безпеки та захисту", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

  • 30 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру, у більшості регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
атомна енергетика
МАГАТЕ
Читайте також:
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Автор Дмитро Марценишин
30 жовтня, 2025 четвер
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати інших матчів 1/8 фіналу
Куба
Автор Марія Музиченко
29 жовтня, 2025 середа
"Пам'ятаємо побажання "успіхів" Путіну у війні": Україна закриває посольство на Кубі
Олена Кондратюк
Автор Вікторія Литвин
30 жовтня, 2025 четвер
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
Київ
+9.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.67
    Купівля 41.67
    Продаж 42.12
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 жовтня
10:27
Ексклюзив
Чернігівська ТЕЦ
Відпрацьовуються різні сценарії на випадок відключень світла та тепла, - радник голови Чернігівської ОВА
10:22
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись у Покровську, - DeepState
10:02
OPINION
Справа Кудрицького: "Голову геть!" – кричить Червона королева
09:59
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
09:55
Погода, осінь
"Подарує українцям справжнє тепло та навіть із сонечком": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в перших числах листопада
09:50
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 31 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро та долара
09:34
Оновлено
Росіяни атакували БПЛА багатоповерхівку та залізничне депо в Сумах, є постраждалі, серед яких – діти
09:30
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
США скасували саміт Трампа й Путіна в Будапешті після надісланого Росією листа з жорсткими вимогами щодо України, - FT
09:23
вогонь, полум'я, пожежа
У РФ поскаржилися на атаку БПЛА: в Орлі після падіння уламків на території ТЕЦ – проблеми із електрикою
09:23
Ексклюзив
ТЦК вручають повістку
"Це сталося у так званій буферній зоні": речник Полтавського обласного ТЦК про стрілянину у Кременчуцькому центрі комплектування
08:30
Олексій Лень
Український баскетболіст перейшов з НБА до мадридського "Реалу"
08:20
Дональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі
Трамп із першою леді влаштували на Геловін вечірку в Білому домі. У США обурилися, що вона відбувається на тлі шатдауну
08:19
OPINION
Зеленський сьогодні повторює дії Януковича 2013 року
08:17
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Протягом доби на фронті відбулося 132 бої: найгарніше на Покровському напрямку
08:11
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
"На більшість позицій треба заходити пішки": у 59 ОШБр прокоментували логістику на Покровському напрямку
08:06
OPINION
Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську?
07:45
Огляд
Його бомба вбила царя і змінила історію: 172 роки від народження піонера реактивної ери Миколи Кибальчича
07:31
Огляд
Пережив три століття й зникнення Січі: 222 роки тому не стало останнього кошового Петра Калнишевського
07:00
Ексклюзив
"Україні і так вистачає чортів, що лізуть зі сходу", – отець-блогер Філюк про ставлення церкви до Геловіну
06:52
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 5 танків
06:37
Барселонська Саграда Фамілія стала найвищим храмом у світі
05:46
Ford, форд
Ford відкликає понад 227 тис. автомобілів у США через проблеми з лобовим склом та сидіннями
05:31
Латвія
Латвійський Сейм проголосував за вихід з конвенції, що захищає жінок
01:39
Дональд Трамп
Трамп встановив найменший щорічний ліміт 7500 біженців для в'їзду до США - АР
01:13
Ізраїльтяни
Підліток загинув під час ультраортодоксального протесту в Єрусалимі
2025, четвер
30 жовтня
23:54
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган звинуватив Німеччину в ігноруванні "геноциду" Ізраїлю у Газі
23:17
Дмитро Лубінець
Омбудсман закликав ТЦК і громадян не порушувати закон
22:29
Екскомандира київського "Беркуту" заочно засудили до 10 років за ґратами
22:11
На фото: принц Ендрю
Король Британії Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулів через зв'язки з Епштейном
21:51
Андрій Юсов
РФ скоротила обсяги переробки нафтопродуктів на 18-20% через українські удари, – Юсов
21:46
Ексклюзив
Фронт за 27 км від Сум, до міста вже долітають КАБи, - Бобиренко
21:18
Оновлено
Нідерланди
У Нідерландах відбулися позачергові парламентські вибори: соціал-ліберальна D66 перемагає популіста Вілдерса
21:13
Міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован
Міністерка розвитку ФРН у Києві закликала німецькі компанії більше допомагати у відновленні України
21:07
Володимир Зеленський
"Нормальні так не воюють": Зеленський про удар РФ по Слов'янській ТЕС, внаслідок якого є загиблі та поранені
20:45
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: постраждали 5 людей
20:41
Огляд
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа
20:29
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Через економічні кроки рейтинг Трампа в США знизився до 39%, - Добрянський
20:00
OPINION
Короткий тлумачний словник фразеології Дональда Трампа
19:47
Угорщина
В Угорщині після пожежі на НПЗ розробили законопроєкт на випадок надзвичайної ситуації з постачанням палива
19:35
Польща та США
США запевнили Польщу, що не скорочуватимуть присутність своїх військ у країні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV