РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ
Військові дії Росії призвели до пошкодження підстанцій, які мають критичне значення для ядерної безпеки та захищеності в Україні
Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Команди МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з цих станцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередачі.
Повідомляється, що через обстріл команда МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС була змушена переховуватися в укритті свого готелю протягом кількох годин. Команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС заявила, що на прохання оператора енергомережі станція знизила потужність двох із чотирьох своїх енергоблоків.
"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними й постійними. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості в районах поблизу ядерних об’єктів і до поваги до семи основоположних принципів ядерної безпеки та захисту", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
- 30 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру, у більшості регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії.
