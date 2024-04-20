РФ примусово вивозить українців з узбережжя Дніпра на окупованій Херсонщині: розповідають партизани
Російські загарбники почали примусово вивозити місцевих жителів з узбережжя Дніпра на тимчасово окупованій Херсонщині
Про це повідомляє партизанський рух С.Р.О.К.
Зазначається, що кілька днів тому в Чулаківці, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці окупанти й так звані правоохоронці ходили будинками та проводили перевірки на наявність мешканців.
"Тих, хто був удома, повідомляли про примусову евакуацію до Залізного Порту", - йдеться у повідомленні.
Причиною так званої евакуації окупаційна влада називає відсутність світла в зазначених населених пунктах. Проте партизани наводять приклад, що в тимчасово окупованих Олешках нормального постачання електроенергії немає вже багато місяців.
"Важливо ще й те, що в помешкання розселяють орків", - додали партизани.
- 19 квітня повідомлялось, що російські загарбники створюють на тимчасово окупованих територіях України так званий орган нагляду за освітою, який контролюватиме школи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе