РФ примусово вивозить українців з узбережжя Дніпра на окупованій Херсонщині: розповідають партизани

Про це повідомляє партизанський рух С.Р.О.К.

Зазначається, що кілька днів тому в Чулаківці, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці окупанти й так звані правоохоронці ходили будинками та проводили перевірки на наявність мешканців.

"Тих, хто був удома, повідомляли про примусову евакуацію до Залізного Порту", - йдеться у повідомленні.

Причиною так званої евакуації окупаційна влада називає відсутність світла в зазначених населених пунктах. Проте партизани наводять приклад, що в тимчасово окупованих Олешках нормального постачання електроенергії немає вже багато місяців.

"Важливо ще й те, що в помешкання розселяють орків", - додали партизани.