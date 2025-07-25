РФ продовжує мілітаризувати окупований Крим: відбирає в людей ділянки та змушує зносити свої будинки в Севастополі, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в telegram-каналі.

"РФ продовжує мілітаризувати тимчасово окупований Крим, зневажаючи права місцевих жителів. У Севастополі, в районі Козачої бухти, міноборони РФ через підконтрольні суди відбирає в людей земельні ділянки та змушує їх зносити власні будинки - без компенсацій чи надання альтернативного житла", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Севастополі російські військові відбирають землю колишньої військової частини, що була розформована у 1990-х і передана місту у 2005 році, хоча люди законно купували ділянки. Окупаційні суди визнають передачу незаконною, а пропаганда звинувачує у всьому українських чиновників.

"Це є прикладом правового свавілля, яке РФ запровадила в Криму. Закон працює виключно в інтересах окупантів. У 2014 році РФ обіцяла кримчанам "захист від бандерівців", а тепер без жодних вагань виганяє їх із домівок, щоб розширити військову присутність на півострові", - наголосив ЦПД.