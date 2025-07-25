РФ продовжує мілітаризувати окупований Крим: відбирає в людей ділянки та змушує зносити свої будинки в Севастополі, - ЦПД
У Севастополі міноборони Росії через підконтрольні суди відбирає в жителів Козачої бухти земельні ділянки та змушує зносити будинки без компенсацій
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в telegram-каналі.
"РФ продовжує мілітаризувати тимчасово окупований Крим, зневажаючи права місцевих жителів. У Севастополі, в районі Козачої бухти, міноборони РФ через підконтрольні суди відбирає в людей земельні ділянки та змушує їх зносити власні будинки - без компенсацій чи надання альтернативного житла", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Севастополі російські військові відбирають землю колишньої військової частини, що була розформована у 1990-х і передана місту у 2005 році, хоча люди законно купували ділянки. Окупаційні суди визнають передачу незаконною, а пропаганда звинувачує у всьому українських чиновників.
"Це є прикладом правового свавілля, яке РФ запровадила в Криму. Закон працює виключно в інтересах окупантів. У 2014 році РФ обіцяла кримчанам "захист від бандерівців", а тепер без жодних вагань виганяє їх із домівок, щоб розширити військову присутність на півострові", - наголосив ЦПД.
- 18 липня рух спротиву на ТОТ України "Жовта стрічка" повідомив, що російські окупанти готують нове незаконне будівництво в Севастополі, що може бути схемою для відмивання грошей. Це загрожує історичним пагорбам, зеленим зонам та унікальним ландшафтам міста.
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