РФ просунулася біля 7 населених пунктів, ЗСУ відійшли з урочища на Донеччині, - DeepState
Російська окупаційна армія не полишає спроб наступати у Донецькій області. Сили оборони відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району
Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що російський ворог просунувся в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного Донецької області.
Натомість Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району.
- Від початку доби 4 серпня на фронті відбулося 103 бойових зіткнення. Росіяни атакують на десяти напрямках, найактивніше - на Покровському.
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