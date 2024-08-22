РФ протягом всієї ночі гатила по житлових районах Харківщини: двоє постраждалих

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так близько 2 ночі армія РФ атакувала селище Гетьманівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіла нежитлова будівля, щонайменше 4 житлові будинки пошкоджені.

Через російську агресію постраждала жінка.

Як зазначає Синєгубов, з 03:18 до 04:50 ворог повторно бив по Гетьманівці. Унаслідок обстрілу горіли приватні будинки та обʼєкти соціальної інфраструктури. Через атаку постраждав 43-річний чоловік.

Крім цього, росіяни вночі двічі гатили по селищу Одрадне Куп'янського району. Внаслідок атак пошкоджено будівлю Шевченківського аграрного ліцею, також горіла будівля Шевченківської селищної ради.