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РФ провела масове перейменування вулиць в окупованому Бердянську

Катерина Єсікова
17 листопада, 2024 неділя
22:18
Війна з Росією окупанти Бердянськ

У тимчасово окупованому Бердянську так звана місцева влада провела чергове масове перейменування вулиць, названих на честь визначних українських діячів

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Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

"У Бердянську самопроголошена окупаційна "адміністрація" провела чергове масове перейменування вулиць, намагаючись стерти українську історичну пам'ять", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з карти міста зникла вулиця Карла Лібкнехта, її перейменували на честь 35-ї армії РФ, яка брала участь в окупації Бердянська. Тим часом вулиця Мазепи стала вулицею героїв Росії. 

Так, вулиці, названі на честь визначних українських діячів – Михайла Грушевського, Петра Сагайдачного тепер мають імʼя Гаєвського, Критського, Архипенка та купців Костянтинових. Натомість вулиці Італійській повернули стару назву "Дюміна".

За даними Бердянської МВА, одну з вулиць назвали "Тверською", а вулиця Лугова перейменована на імʼя колаборантки Олени Ілліної, яка займалася організацією проведення незаконних "виборів" у Бердянську і була ліквідована партизанами в березні 2024 року.

  • Окупаційна адміністрація на ТОТ Запорізької області розгорнула масштабну кампанію з конфіскації нерухомості, що належить українським громадянам.
     
Теги:
Новини
Росія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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