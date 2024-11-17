РФ провела масове перейменування вулиць в окупованому Бердянську

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

"У Бердянську самопроголошена окупаційна "адміністрація" провела чергове масове перейменування вулиць, намагаючись стерти українську історичну пам'ять", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з карти міста зникла вулиця Карла Лібкнехта, її перейменували на честь 35-ї армії РФ, яка брала участь в окупації Бердянська. Тим часом вулиця Мазепи стала вулицею героїв Росії.

Так, вулиці, названі на честь визначних українських діячів – Михайла Грушевського, Петра Сагайдачного тепер мають імʼя Гаєвського, Критського, Архипенка та купців Костянтинових. Натомість вулиці Італійській повернули стару назву "Дюміна".

За даними Бердянської МВА, одну з вулиць назвали "Тверською", а вулиця Лугова перейменована на імʼя колаборантки Олени Ілліної, яка займалася організацією проведення незаконних "виборів" у Бердянську і була ліквідована партизанами в березні 2024 року.