РФ провела масове перейменування вулиць в окупованому Бердянську
У тимчасово окупованому Бердянську так звана місцева влада провела чергове масове перейменування вулиць, названих на честь визначних українських діячів
Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.
"У Бердянську самопроголошена окупаційна "адміністрація" провела чергове масове перейменування вулиць, намагаючись стерти українську історичну пам'ять", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з карти міста зникла вулиця Карла Лібкнехта, її перейменували на честь 35-ї армії РФ, яка брала участь в окупації Бердянська. Тим часом вулиця Мазепи стала вулицею героїв Росії.
Так, вулиці, названі на честь визначних українських діячів – Михайла Грушевського, Петра Сагайдачного тепер мають імʼя Гаєвського, Критського, Архипенка та купців Костянтинових. Натомість вулиці Італійській повернули стару назву "Дюміна".
За даними Бердянської МВА, одну з вулиць назвали "Тверською", а вулиця Лугова перейменована на імʼя колаборантки Олени Ілліної, яка займалася організацією проведення незаконних "виборів" у Бердянську і була ліквідована партизанами в березні 2024 року.
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