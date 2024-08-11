РФ публікує відеозаписи "успішних ударів" по ЗСУ на Курському напрямку, проте вони були зняті давно й в інших місцях, - Insider
Російське міністерство оборони опублікувало відеозаписи, на яких гелікоптери РФ нібито завдали ударів по живій силі та бронетехніці ЗСУ у прикордонному районі Курської області. Насправді відео було знято давно та в інших місцях
Про це повідомляє The Insider.
Так, 10 серпня на державному пропагандистському каналі РІА Новини з посиланням на міноборони РФ було опубліковано відео, як "російські вертольоти Мі-28 завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ у прикордонному районі Курської області".
За даними The Insider, насправді відео було знято у Кремінній та у Часовому Яру.
Читайте також: Війна заглиблюється в Росію: як український наступ у Курській області змінює динаміку конфлікту. Пояснюємо
Крім цього, 9 серпня окупанти опублікували відеозапис, який нібито показує нові удари російських військових по ЗСУ в Сумській області. Проте цей ролик було знято ще 14 липня.
Фото: Insider
- 11 партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810 бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Раніше ця бригада окупантів діяла на Херсонщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе