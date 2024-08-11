РФ публікує відеозаписи "успішних ударів" по ​​ЗСУ на Курському напрямку, проте вони були зняті давно й в інших місцях, - Insider

Про це повідомляє The Insider.

Так, 10 серпня на державному пропагандистському каналі РІА Новини з посиланням на міноборони РФ було опубліковано відео, як "російські вертольоти Мі-28 завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ у прикордонному районі Курської області".

За даними The Insider, насправді відео було знято у Кремінній та у Часовому Яру.

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Крім цього, 9 серпня окупанти опублікували відеозапис, який нібито показує нові удари російських військових по ЗСУ в Сумській області. Проте цей ролик було знято ще 14 липня.

Фото: Insider