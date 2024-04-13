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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ розосередила сили між Роботиним і Вербовим: Гуменюк розповіла про нову тактику окупантів на Запорізькому напрямку

РФ розосередила сили між Роботиним і Вербовим: Гуменюк розповіла про нову тактику окупантів на Запорізькому напрямку

13 квітня, 2024 субота
10:10
Війна з Росією Наталія Гуменюк

Російські окупанти на Запорізькому напрямку випробовують нову військову тактику. Зокрема, вони розосереджують сили між населеними пунктами Роботине та Вербове

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Розосередивши свої сили між Роботиним та Вербовим, ворог намагається проміряти міцність оборони українських сил на кожному з цих напрямків", - розповіла вона.

Гуменюк підкреслила, що наразі також продовжуються спроби диверсійних груп заходити в Роботине.

"Але, зайшовши, переконуються, що їм там не раді, одразу згортаються й фактично запакованими, як кажуть наші бійці, повертаються на свої вихідні позиції. Ті, звісно, хто може відправлятися", - наголосила військова. 

Гуменюк додала, що на Запорізькому напрямку за добу ворог провів 7 штурмів, які виявилися безуспішними. Водночас втрати росіян, за її даними, продовжують бути досить високими.

"За минулу добу близько 140 окупантів вдалося знищити. Фактично з невеликою перевагою Запорізький та Херсонський напрямки мають паритетні цифри. І близько 50 одиниць броньованої техніки, хоча під час штурмів ворог техніку не застосовує", - зазначила спікерка.

  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 97 бойових зіткнень. ЗСУ відбили ворожі атаки на 6 напрямках та знищили 1030 окупантів.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Запорізька область
Військові новини
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