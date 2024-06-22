РФ щодня скидає близько 100 КАБів на позиції ЗСУ та прифронтові міста, - Міноборони

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у коментарі Інтерфакс-Україна.

“Кремль продовжує масштабний терор проти українців. Ворог змінює тактику завдання ударів, комбіновано застосовує різні засоби ураження - все для того, щоб завдати нам найбільших жертв і шкоди! Щодня близько сотні керованих авіаційних бомб скидають російські терористи на позиції наших військ та на прифронтові міста і села”, - розповів Гаврилюк.

За його словами, найчастіше російські терористи використовують КАБи вагою 250-500 кг.

Іван Гаврилюк зазначив, що російське командування розуміє, що поступове зміцнення вогневої потужності Сил оборони України завдяки надходженню озброєння та техніки від партнерів, прибуття незабаром перших літаків F-16 зменшує шанси РФ на успіхи на полі бою.

Тому агресор зараз намагається нарощувати інтенсивність бойових дій, щоб "продавити лінію фронту та максимально виснажити українські війська".