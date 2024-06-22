РФ щодня скидає близько 100 КАБів на позиції ЗСУ та прифронтові міста, - Міноборони
Російські окупанти щодня скидають близько сотні КАБів на позиції українських військ та на прифронтові міста і села
Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у коментарі Інтерфакс-Україна.
“Кремль продовжує масштабний терор проти українців. Ворог змінює тактику завдання ударів, комбіновано застосовує різні засоби ураження - все для того, щоб завдати нам найбільших жертв і шкоди! Щодня близько сотні керованих авіаційних бомб скидають російські терористи на позиції наших військ та на прифронтові міста і села”, - розповів Гаврилюк.
За його словами, найчастіше російські терористи використовують КАБи вагою 250-500 кг.
Іван Гаврилюк зазначив, що російське командування розуміє, що поступове зміцнення вогневої потужності Сил оборони України завдяки надходженню озброєння та техніки від партнерів, прибуття незабаром перших літаків F-16 зменшує шанси РФ на успіхи на полі бою.
Тому агресор зараз намагається нарощувати інтенсивність бойових дій, щоб "продавити лінію фронту та максимально виснажити українські війська".
- У суботу, 22 червня, російська окупаційна армія щонайменше 4 рази атакувала Харків, запустивши по цивільних людях УМПБ Д-30. Ворог ударив по житловому будинку та виробничому підприємству, унаслідок чого є загиблі й поранені
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе