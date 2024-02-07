РФ щодня випускає по Донеччині до 2500 снарядів, - голова ОВА

Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в інтерв'ю Reuters.

"Ворог обстрілює регіон від 1500 до 2500 разів на день", - сказав Філашкін, додавши, що він вважає, що Москва все ще прагне захопити весь регіон.

"Обстріли противника такі щільні, такі сильні майже щодня", - підкреслив він.

Очільник ОВА повідомив, що Курахівська електростанція, одне з небагатьох великих джерел виробництва електроенергії в регіоні, була змушена припинити роботу тиждень тому через обстріли з боку Росії. За його словами, це частина ширшої кампанії.

"Противник намагається зруйнувати об’єкти критичної інфраструктури, щоб людям було важко перебувати в регіоні взимку", - наголосив голова ОВА.

Філашкін сказав, що Авдіївка знищена на 95-98%.

"Тільки на Авдіївку за минулий місяць ворог скинув близько 200 керованих авіаційних бомб. Вони її повністю знищують", - сказав він.

Голова ОВА сказав, що благає тих, хто залишився в регіоні, евакуюватися заради власної безпеки.

Після того як бомба нещодавно влучила в житловий будинок у прифронтовому місті Нью-Йорку, знадобилося 10 днів, щоб вручну розчистити руїни та знайти тіла п’ятьох мешканців, оскільки обстріл був надто інтенсивним, щоб залучити техніку.

"Як тільки ми почали залучати на допомогу людям крани та екскаватори, ворог почав обстріл", - розповів Філашкін.