РФ ударила по відділенню Нової пошти на Донеччині: вбито двох чоловіків, ще одного поранено
Армія РФ 24 жовтня завдала удару по відділенню Нової пошти в Олексієво-Дружківці на Донеччині. Дві людини загинули, одна отримала поранення
Про це повідомляють глава Донецької ОВА Вадим Філашкін та обласна прокуратура.
"24 жовтня 2024 року, близько 16:30, російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури – одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям", - повідомляє прокуратура.
Водночас через російський удар 37-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Його доставили до медзакладу.
Філашкін уточнює, що ворог вдарив по цивільному об’єкту — відділенню Нової пошти. Також пошкоджені адмінбудівлі.
"На місці удару триває пошуково-рятувальна операція, службовці ДСНС гасять пожежу", - додав він.
Наразі проводяться пошукові роботи й триває розбір завалів. Також встановлюють тип використаної російською армією зброї. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
Фото: Донецька обласна прокуратура
- Вночі 23 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору села Олександро-Калинове Краматорського району, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.
- Актуальне
- Важливе