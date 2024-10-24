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РФ ударила по відділенню Нової пошти на Донеччині: вбито двох чоловіків, ще одного поранено

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2024 четвер
21:08
Війна з Росією

Армія РФ 24 жовтня завдала удару по відділенню Нової пошти в Олексієво-Дружківці на Донеччині. Дві людини загинули, одна отримала поранення

Зміст

Про це повідомляють глава Донецької ОВА Вадим Філашкін та обласна прокуратура.

"24 жовтня 2024 року, близько 16:30, російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури – одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям", - повідомляє прокуратура.

Водночас через російський удар 37-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Його доставили до медзакладу.

Філашкін уточнює, що ворог вдарив по цивільному об’єкту — відділенню Нової пошти. Також пошкоджені адмінбудівлі.

"На місці удару триває пошуково-рятувальна операція, службовці ДСНС гасять пожежу", - додав він.

Наразі проводяться пошукові роботи й триває розбір завалів. Також встановлюють тип використаної російською армією зброї. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Фото: Донецька обласна прокуратура

  • Вночі 23 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору села Олександро-Калинове Краматорського району, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Нова пошта
Донеччина
окупанти
воєнні злочини Росії
Донецьк
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